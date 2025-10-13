„Mulțumim, România”. Bosniacii, în culmea fericirii după ce „tricolorii” au învins Austria: „Ghiță ne-a făcut fericiți” - Antena Sport

Bosniacii s-au declarat extrem de fericiți după ce România a învins Austria, scor 1-0, grație golului marcat la ultima fază de Virgil Ghiță. Partida a fost în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.
Bosniacii aveau nevoie ca Austria să se încurce, în vederea calificării directe la World Cup 2026. Bosnia are 13 puncte, cu două mai puține față de Austria. Cele două naționale se vor întâlni în meci direct în ultima etapă a grupei.
Bosniacii, în culmea fericirii după ce „tricolorii” au învins Austria
Bosniacii stau la mâna lor pentru calificarea directă la World Cup 2026, având în vedere că se duelează cu principalele contracandidate la primele două locuri din grupă, în ultimele două etape. Înaintea meciului cu Austria, Bosnia va înfrunta și România, pe 15 noiembrie.
Românii i-au făcut „fericiți”, involuntar, pe bosniaci după succesul uriaș cu Austria: „Români, vă mulțumim. Dragonii au totul în mâini pentru o calificare directă la Cupa Mondială”, au notat cei de la avaz.ba.
Totodată, bosniacii i-au dedicat un material separat și lui Virgil Ghiță, fundașul care a marcat golul victoriei cu Austria, mulțumindu-i pentru reușita lui.
„Acesta este Virgil Ghiță: Românul care a făcut fericiți milioane de bosniaci și herțegoveni”, au titrat bosniacii despre fundașul român de la Hannover.
„În acest sezon, a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă în opt apariții. A ajuns în Germania în această vară, de la Cracovia, Polonia, pentru un milion de euro. În țara natală a jucat pentru Academia Hagi, Vitorul și Farul.
Pentru fundașul în vârstă de 27 de ani, aceasta a fost a șasea apariție pentru naționala României și primul său gol. Unul care a încântat milioane de fani ai echipei noastre naționale. Victoria României reprezintă un scenariu ideal pentru noi în contextul luptei pentru primul loc”, au mai transmis bosniacii.
Clasamentul Grupei H:
- Austria, 15 p
- Bosnia, 13 p
- România, 10 p
- Cipru, 8 p
- San Marino, 0 p
Rezumatul partidei România – Austria 1-0
- Singurul jucător al naţionalei criticat de Gigi Becali după victoria României cu Austria: “Nu era în joc”
- Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Mihai Popescu, după accidentarea de la națională: „Nu poți să stai într-un jucător”
- Gigi Becali, prima reacție după victoria României cu Austria. Câți bani încasează dacă „tricolorii” se califică la Mondial
- „Toți se întrebau asta”. Mihai Stoica, analiză fermă după succesul României cu Austria. Ce a spus despre Mircea Lucescu
- “Să îşi dea două palme” Marius Şumudică, reacţie dură după ce România a învins dramatic Austria!