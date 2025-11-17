"Ne-a lipsit" Andone a numit jucătorul care putea schimba soarta meciului cu Bosnia: "Cu el în teren altfel era" - Antena Sport

Ioan Andone (65 de ani) a spus că meciul de coşmar cu Bosnia, din deplasare, ar fi putut avea o soartă diferită dacă pe teren se afla căpitanul naţionalei, Nicolae Stanciu (32 de ani).

Stanciu a lipsit în ultima perioadă din lotul formaţiei Genoa, din pricina unei accidentări. De la revenire a fost ţinut pe bancă.

Ioan Andone: “Ne-a lipsit Stanciu. Cu el în teren altfel era”

“Ne-a lipsit Stanciu. Eu zic că cu Stanciu în teren altfel era. Dar sunt importante două lucruri: 1. să fie sănătos şi 2. să se impună la Genoa”, a spus Ioan Andone pentru digisport.ro.

Nicolae Stanciu a jucat numai în 3 meciuri în campionat de când s-a transferat la Genoa. A mai evoluat în două meciuri din Cupa Italiei, în unul dintre acestea, cu Empoli, marcând un gol de senzaţie.

Stanciu a evoluat în 4 partide ale naţionalei în preliminarii, nereuşind niciun assist şi niciun gol. Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a spus că perioada petrecută în Arabia Saudită, la Damac, l-a dat înapoi pe Stanciu. El nu a fost convocat pentru partidele cu Bosnia şi San Marino. În absenţa lui Stanciu, la ultimele meciuri ale naţionalei, cu Moldova, Austria şi Bosnia căpitan a fost Ianis Hagi.