"Ne-a lipsit" Andone a numit jucătorul care putea schimba soarta meciului cu Bosnia: "Cu el în teren altfel era" - Antena Sport

Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | "Ne-a lipsit" Andone a numit jucătorul care putea schimba soarta meciului cu Bosnia: "Cu el în teren altfel era"

Publicat: 17 noiembrie 2025, 19:56

Ioan Andone / Hepta

Ioan Andone (65 de ani) a spus că meciul de coşmar cu Bosnia, din deplasare, ar fi putut avea o soartă diferită dacă pe teren se afla căpitanul naţionalei, Nicolae Stanciu (32 de ani).

Stanciu a lipsit în ultima perioadă din lotul formaţiei Genoa, din pricina unei accidentări. De la revenire a fost ţinut pe bancă.

Ioan Andone: “Ne-a lipsit Stanciu. Cu el în teren altfel era”

“Ne-a lipsit Stanciu. Eu zic că cu Stanciu în teren altfel era. Dar sunt importante două lucruri: 1. să fie sănătos şi 2. să se impună la Genoa”, a spus Ioan Andone pentru digisport.ro.

Nicolae Stanciu a jucat numai în 3 meciuri în campionat de când s-a transferat la Genoa. A mai evoluat în două meciuri din Cupa Italiei, în unul dintre acestea, cu Empoli, marcând un gol de senzaţie.

Stanciu a evoluat în 4 partide ale naţionalei în preliminarii, nereuşind niciun assist şi niciun gol. Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a spus că perioada petrecută în Arabia Saudită, la Damac, l-a dat înapoi pe Stanciu. El nu a fost convocat pentru partidele cu Bosnia şi San Marino. În absenţa lui Stanciu, la ultimele meciuri ale naţionalei, cu Moldova, Austria şi Bosnia căpitan a fost Ianis Hagi.

Pentru România urmează ultimul meci din aceste preliminarii, cel cu San Marino, care va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, de la ora 21:45.

România nu mai are nicio şansă la locul 2 înaintea partidei cu San Marino. Austria, care are 18 puncte şi Bosnia, care are 16 puncte se vor lupta în ultima etapă pentru primul loc, care duce direct la Campionatul Mondial din 2026, turneu final transmis exclusiv în Universul Antena.

România are asigurată prezenţa la barajul pentru Mondial prin Liga Naţiunilor, competiţie în care şi-a câştigat grupa.

