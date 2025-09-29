OFICIAL | Naţionala care a pierdut la masa verde un meci pe care l-a câştigat pe teren! Riscă ratarea World Cup! - Antena Sport

Lovitură de teatru! FIFA a decis că o echipă naţională aproape calificată la World Cup 2026, turneu final care se va vedea exclusiv în Universul Antena, a pierdut la masa verde un meci câştigat pe teren.

Naţionala Africii de Sud, unde Siyabonga Ngezana evoluează ca titular, a pierdut cu 0-3, la masa verde, partida câştigată acasă cu Lesotho. Africa de Sud – Lesotho se terminase pe teren cu scorul de 2-0.

Africa de Sud a pierdut la masa verde meciul cu Lesotho

FIFA a sancţionat-o pe Africa de Sud cu pierderea meciului cu Lesotho la masa verde fiindcă a folosit un jucător care era suspendat. Este vorba despre mijlocaşul Teboho Mokoena.

Decizia nu este definitivă. Africa de Sud poate face apel, dar şansele de a avea câştig de cauză sunt extrem de reduse.

“Comisia de Disciplină din cadrul FIFA a sancționat Asociația Sud-Africană de Fotbal (SAFA) pentru că a introdus pe teren un jucător neeligibil, Teboho Mokoena, în meciul Africa de Sud – Lesotho disputat pe 21 martie 2025 în cadrul competiției preliminare a Cupei Mondiale FIFA 2026, încălcând astfel articolul 19 din Codul Disciplinar FIFA (CSD) și articolul 14 din Regulamentul Competiției Preliminare M a Cupei Mondiale FIFA 2026.