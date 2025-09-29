OFICIAL | Naţionala care a pierdut la masa verde un meci pe care l-a câştigat pe teren! Riscă ratarea World Cup! - Antena Sport

Închide meniul
OFICIAL | Naţionala care a pierdut la masa verde un meci pe care l-a câştigat pe teren! Riscă ratarea World Cup!

29 septembrie 2025, 19:00

Trofeul World Cup 2026 - Profimedia Images

Lovitură de teatru! FIFA a decis că o echipă naţională aproape calificată la World Cup 2026, turneu final care se va vedea exclusiv în Universul Antena, a pierdut la masa verde un meci câştigat pe teren.

Naţionala Africii de Sud, unde Siyabonga Ngezana evoluează ca titular, a pierdut cu 0-3, la masa verde, partida câştigată acasă cu Lesotho. Africa de Sud – Lesotho se terminase pe teren cu scorul de 2-0.

Africa de Sud a pierdut la masa verde meciul cu Lesotho

FIFA a sancţionat-o pe Africa de Sud cu pierderea meciului cu Lesotho la masa verde fiindcă a folosit un jucător care era suspendat. Este vorba despre mijlocaşul Teboho Mokoena.

Decizia nu este definitivă. Africa de Sud poate face apel, dar şansele de a avea câştig de cauză sunt extrem de reduse.

“Comisia de Disciplină din cadrul FIFA a sancționat Asociația Sud-Africană de Fotbal (SAFA) pentru că a introdus pe teren un jucător neeligibil, Teboho Mokoena, în meciul Africa de Sud – Lesotho disputat pe 21 martie 2025 în cadrul competiției preliminare a Cupei Mondiale FIFA 2026, încălcând astfel articolul 19 din Codul Disciplinar FIFA (CSD) și articolul 14 din Regulamentul Competiției Preliminare M a Cupei Mondiale FIFA 2026.

În consecință, Comisia de Disciplină a FIFA a declarat meciul în cauză drept pierdut de echipa reprezentativă a Africii de Sud cu scorul de 0-3. SAFA a fost, de asemenea, obligată să plătească o amendă de 10.000 de franci elvețieni către FIFA, în timp ce Teboho Mokoena a primit un avertisment”, a transmis FIFA, într-un comunicat.

Pierderea meciului cu Lesotho la masa verde face ca Africa de Sud, fostul lider al Grupei C din preliminariile World Cup, zona africană, să ajungă de la 17 puncte la 14 puncte. Formaţia aflată pe locul 2, Benin, o egalează astfel pe naţionala lui Ngezana şi urcă pe primul loc în grupă. Doar formaţia aflată pe primul loc în grupă merge direct la Campionatul Mondial, echipa de pe 2 urmând să încerce să se califice la baraj.

Ultimele două meciuri din grupă se dispută în luna octombrie. Africa de Sud va juca în deplasare cu Zimbabwe şi acasă cu Rwanda, iar Benin va avea două meciuri în deplasare, cu Rwanda şi Nigeria. Nigeria şi Rwanda ocupă locurile 3 şi 4 în grupă, ambele având 11 puncte.

1 A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită” 2 După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică” 3 Cristi Chivu, reacție fermă după Cagliari – Inter 0-2. Jucătorul lăudat: „Și pe mine mă surprinde” 4 Benfica i-a oferit 13 milioane de euro lui Gigi Becali pentru doi jucători! Răspunsul patronului FCSB-ului 5 Cum l-au putut numi olandezii pe Dennis Man, după ce internaţionalul român a oferit un assist în meciul lui PSV 6 Neluţu Varga a dat o lovitură financiară! Câţi bani i-a virat în cont Gigi Becali
