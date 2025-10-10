"Pare imposibil, dar depinde de ei" Costel Gâlcă e convins că putem bate Austria şi să mergem şi la Mondial! - Antena Sport

Costel Gâlcă (53 de ani) crede în continuare în şansele tricolorilor de a se califica la Campionatul Mondial, turneu final care se vede exclusiv în Universul Antena.

România – Austria, meci crucial în grupa de calificare la World Cup 2026, e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45. Dacă nu prindem primul loc în grupă, în condiţiile în care Austria are maximum de puncte după 5 meciuri, România are şi şansa barajului prin Nations League.

Costel Gâlcă are încredere că tricolorii pot merge la Campionatul Mondial!

Gâlcă e de părere că victoria cu Moldova contează pentru moralul tricolorilor înaintea meciului “de foc” cu Austria. “De ce nu, să câştigăm cu Austria”, a spus Gâlcă, în exclusivitate pentru AntenaSport.

“Chiar dacă pare la prima vedere imposibil, depinde numai de ei şi au mai demonstrat-o şi în alte rânduri, când au mai fost meciuri mai complicate, că au putut să câştige în faţa unor adversari redutabili.

Jucătorii au experienţă, ştiu că trec prin momente mai puţin bune, dar acest grup a demonstrat că poate trece peste aceste momente dificile. Au un antrenor cu o experienţă foarte mare, eu am încredere mare că pot face acest lucru (n.r: se pot califica la Campionatul Mondial).