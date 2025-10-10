"Pare imposibil, dar depinde de ei" Costel Gâlcă e convins că putem bate Austria şi să mergem şi la Mondial! - Antena Sport

Închide meniul
"Pare imposibil, dar depinde de ei" Costel Gâlcă e convins că putem bate Austria şi să mergem şi la Mondial!

Publicat: 10 octombrie 2025, 20:24
EXCLUSIV

“Pare imposibil, dar depinde de ei” Costel Gâlcă e convins că putem bate Austria şi să mergem şi la Mondial!

Publicat: 10 octombrie 2025, 20:24

Pare imposibil, dar depinde de ei Costel Gâlcă e convins că putem bate Austria şi să mergem şi la Mondial!

Costel Gâlcă, în interviul exclusiv pentru AntenaSport

Costel Gâlcă (53 de ani) crede în continuare în şansele tricolorilor de a se califica la Campionatul Mondial, turneu final care se vede exclusiv în Universul Antena.

România – Austria, meci crucial în grupa de calificare la World Cup 2026, e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45. Dacă nu prindem primul loc în grupă, în condiţiile în care Austria are maximum de puncte după 5 meciuri, România are şi şansa barajului prin Nations League.

Costel Gâlcă are încredere că tricolorii pot merge la Campionatul Mondial!

Gâlcă e de părere că victoria cu Moldova contează pentru moralul tricolorilor înaintea meciului “de foc” cu Austria. “De ce nu, să câştigăm cu Austria”, a spus Gâlcă, în exclusivitate pentru AntenaSport.

“Chiar dacă pare la prima vedere imposibil, depinde numai de ei şi au mai demonstrat-o şi în alte rânduri, când au mai fost meciuri mai complicate, că au putut să câştige în faţa unor adversari redutabili.

Jucătorii au experienţă, ştiu că trec prin momente mai puţin bune, dar acest grup a demonstrat că poate trece peste aceste momente dificile. Au un antrenor cu o experienţă foarte mare, eu am încredere mare că pot face acest lucru (n.r: se pot califica la Campionatul Mondial).

Ne dorim cu toţii şi trebuie să credem in ei cu toţii, că pot face acest pas (n.r: calificarea la World Cup 2026). Ar fi important pentru noi şi pentru fotbalul românesc”, a declarat Costel Gâlcă, pentru AntenaSport.

România nu a mai fost la un Campionat Mondial din 1998! Costel Gâlcă: “Ar trebui să punem nişte baze mult mai sigure”

România nu a mai fost la un Campionat Mondial din 1998, din Franţa. Naţionala lui Hagi & Popescu şi-a câştigat atunci grupa de la Mondial, învingând Columbia şi Anglia şi remizând cu Tunisia. În optimi, România a pierdut atunci la limită, cu 1-0, cu Croaţia, singurul gol al meciului fiind înscris din penalty de Davor Suker. Croaţia avea să termine pe locul 3 Campionatul Mondial din 1998, câştigat de Franţa, ţara gazdă.

“Trebuie să ne punem nişte semne de întrebare toţi din fotbalul românesc de ce nu am mai fost de atâta timp (n.r: la un Campionat Mondial) şi ar trebui să punem nişte baze mult mai sigure la ce vrem să facem în fotbalul românesc. Cam tot ce înseamna copii, că acolo e baza”, a mai spus Costel Gâlcă pentru AntenaSport.

"6.000-7.000 de lei dacă se poate". Joburile căutate de studenţi, fără experienţă"6.000-7.000 de lei dacă se poate". Joburile căutate de studenţi, fără experienţă
Costel Gâlcă se vede şi el selecţioner al echipei naţionale, în viitor. “Mă văd selecţioner, dar nu în acest moment”, ne-a mai declarat antrenorul Rapidului.

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

22:15
LIVE SCORE Franţa – Azerbaidjan 0-0. Germania – Luxemburg 2-0, Kosovo – Slovenia 0-0. Meciurile zilei din preliminarii
22:11
Foto Imagini de la antrenamentul naţionalei, cu două zile înaintea meciului crucial cu Austria!
22:08
Mihai Stoica a ieșit la atac după amicalul cu Moldova: „Trei ‘topoare’ în 5 minute”
21:50
EXCLUSIV Costel Gâlcă a spus ce relaţie are cu patronul Rapidului, Dan Şucu
21:17
Video Românii şi moldovenii s-au avut ca fraţii pe Arena Naţională. S-au distrat împreună în Arena Fanilor
20:59
Adrian Iencsi surprinde, după România U20 – Cehia U20 2-2: „Ne-am descurcat destul de bine”
