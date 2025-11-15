Răzvan Burleanu, mesaj de luptă pentru "tricolori" înainte de Bosnia - România: "Jucăm o finală" - Antena Sport

Răzvan Burleanu a venit cu un mesaj de mobilizare înainte de partida din această seară de la Zenica pe care România o va disputa contra Bosniei. Președintele Federației Române de Fotbal s-a arătat convins că elevii lui Mircea Lucescu vor arăta același joc pe care l-au prestat și la partida de pe Arena Națională contra Austriei în luna octombrie, când a fost obținută victoria.

România joacă în această seară de la 21:45 un meci de totul sau nimic contra Bosniei, iar Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a ținut să îi îmbărbăteze pe “tricolori”. Oficialul este de părere că fanii naționalei noastre ar trebui să fie optimiști că elevii lui Lucescu pot obține victoria.

Răzvan Burleanu, mesaj pentru “tricolori” înainte de meciul cu Bosnia

“În Bosnia jucăm o finală! Ceea ce ne-am dori ar fi să terminăm pe locul doi în această grupă, pentru a avea un baraj mai accesibil. Sunt sigur că jucătorii noștri vor arăta o formă la fel de bună cum au arătat şi în meciul cu Austria.

Amintiţi-vă că înainte de acel meci, dacă mi-aţi fi adresat această întrebare, ce urmează să facem în meciul cu Austria, v-aş fi spus că sunt încrezător că jucătorii noştri nu vor pierde. Probabil aceasta este opinia mea şi acum.

Deci, practic, eu vă invit să fim pozitivi şi optimişti, fiindcă în lipsa optimismului nu poţi construi absolut nimic“, a spus Burleanu, potrivit zf.ro.