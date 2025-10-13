România, favorită la locul 2 în grupă după victoria "nebună" cu Austria! Ce şanse au tricolorii la primul loc - Antena Sport

3. România – 10 puncte (6 meciuri)

4. Cipru – 8 puncte (7 meciuri)

5. San Marino – 0 puncte (7 meciuri)

Programul din grupa României de calificare la Campionatul Mondial din 2026

9 octombrie 2025

ROMÂNIA – Moldova 2-1, amical

Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0

12 octombrie 2025

San Marino – Cipru 0-4

ROMÂNIA – Austria 1-0 – Antena 1 şi AntenaPLAY

15 noiembrie 2025

Cipru – Austria, ora 19:00

Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA, ora 21:45

18 noiembrie 2025

Austria – Bosnia și Herțegovina, ora 21:45

ROMÂNIA – San Marino, ora 21:45

România – Austria 1-0. Tricolorii păstrează şanse la calificarea directă la Campionatul Mondial după golul din prelungiri al lui Virgil Ghiţă!

România a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 1-0, selecţionata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a marcat în minutul 90+5. România – Austria a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Tricolorii, care ocupă locul trei în grupă, cu 10 puncte, rămân cu şanse la calificarea directă la World Cup 2026, turneu final care se vede exclusiv în Universul Antena.

România nu a fost deloc timidă în startul meciului cu Austria şi, în minutul 7, Man a pătruns pe dreapta, a pasat pentru Mihăilă, care şi-a ridicat mingea şi a reluat spectaculos, însă puţin pe lângă poartă. Ianis Hagi a pasat pentru Raţiu, în minutul 15, şi fundaşul lui Rayo a trimis puţin pe lângă bara din dreapta lui Schlager. În minutul 42 Alaba l-a blocat pe Bârligea, iar din cornerul care a urmat mingea l-a lovit pe Schmid în mână. Tricolorii au cerut penalty, însă arbitrul Massa nu a acordat nimic.

După pauză, Ionuţ Radu a scos de la vinclu şutul lui Sabitzer, în minutul 49. Mihăilă a şutat de la 25 de metri şi a lovit bara, în minutul 60. După opt minute, Grillitsch a greşit în faţa lui Raţiu, acesta a pătruns şi a şutat, dar portarul Schlager a respins în corner la prima noastră minge pe poartă.

Însă a venit ultima fază a meciului, în minutul 90+5, cu Dennis Man insistând pe dreapta, mingea a ajuns la Ianis Hagi şi căpitanul a centrat perfect pentru Virgil Ghiţă, care a înscris cu o lovitură de cap, aducând o victorie uriaşă pentru naţionala lui Lucescu.

România – Austria s-a terminat 1-0. Tricolorii au revenit pe locul al treilea în grupa H, cu 10 puncte. Austria conduce, cu 15 puncte, iar Bosnia e a doua, cu 13 puncte.