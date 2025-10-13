România, favorită la locul 2 în grupă după victoria "nebună" cu Austria! Ce şanse au tricolorii la primul loc - Antena Sport

România a devenit favorită să obţină locul 2 în grupa H la finalul preliminariilor World Cup 2026. Potrivit statisticienilor de la Football Meets Data, tricolorii au, în acest moment, 63.4% şanse să se claseze pe locul 2 în grupă, în timp ce Bosnia are 35% şanse să ocupe poziţia a doua în grupa H.
Tricolorii păstrează şanse infime să termine grupa pe primul loc şi să meargă direct la Campionatul Mondial din 2026, care va fi transmis exclusiv în Universul Antena.
România, peste 63% şanse să termine grupa din preliminariile World Cup pe locul 2!
Experţii le dau tricolorilor numai 0.1% şanse la câştigarea grupei, în timp ce Austria are 98.4% şanse, iar Bosnia 1.5% şanse.
🇷🇴 Romania now projected to finish 2nd in Group H after a last second win v 🇦🇹 Austria!
🇧🇦 BiH v Romania 🇷🇴 in next round will be huge!
🚨 Try out your own scenarios and see how the WC probabilities change in our 📊 FMD Simulator. pic.twitter.com/upboocVjHS
— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 12, 2025
România mai are de jucat în aceste preliminarii cu Bosnia, în deplasare, pe 15 noiembrie, de la ora 21:45 şi cu San Marino, acasă, pe 18 noiembrie, tot de la ora 21:45.
Cum arată clasamentul în grupa H după România – Austria 1-0
1. Austria – 15 puncte (6 meciuri)
2. Bosnia – 13 puncte (6 meciuri)
3. România – 10 puncte (6 meciuri)
4. Cipru – 8 puncte (7 meciuri)
5. San Marino – 0 puncte (7 meciuri)
Programul din grupa României de calificare la Campionatul Mondial din 2026
9 octombrie 2025
ROMÂNIA – Moldova 2-1, amical
Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
Austria – San Marino 10-0
12 octombrie 2025
San Marino – Cipru 0-4
ROMÂNIA – Austria 1-0 – Antena 1 şi AntenaPLAY
15 noiembrie 2025
Cipru – Austria, ora 19:00
Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA, ora 21:45
18 noiembrie 2025
Austria – Bosnia și Herțegovina, ora 21:45
ROMÂNIA – San Marino, ora 21:45
România – Austria 1-0. Tricolorii păstrează şanse la calificarea directă la Campionatul Mondial după golul din prelungiri al lui Virgil Ghiţă!
România a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 1-0, selecţionata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a marcat în minutul 90+5. România – Austria a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Tricolorii, care ocupă locul trei în grupă, cu 10 puncte, rămân cu şanse la calificarea directă la World Cup 2026, turneu final care se vede exclusiv în Universul Antena.
România nu a fost deloc timidă în startul meciului cu Austria şi, în minutul 7, Man a pătruns pe dreapta, a pasat pentru Mihăilă, care şi-a ridicat mingea şi a reluat spectaculos, însă puţin pe lângă poartă. Ianis Hagi a pasat pentru Raţiu, în minutul 15, şi fundaşul lui Rayo a trimis puţin pe lângă bara din dreapta lui Schlager. În minutul 42 Alaba l-a blocat pe Bârligea, iar din cornerul care a urmat mingea l-a lovit pe Schmid în mână. Tricolorii au cerut penalty, însă arbitrul Massa nu a acordat nimic.
După pauză, Ionuţ Radu a scos de la vinclu şutul lui Sabitzer, în minutul 49. Mihăilă a şutat de la 25 de metri şi a lovit bara, în minutul 60. După opt minute, Grillitsch a greşit în faţa lui Raţiu, acesta a pătruns şi a şutat, dar portarul Schlager a respins în corner la prima noastră minge pe poartă.
Însă a venit ultima fază a meciului, în minutul 90+5, cu Dennis Man insistând pe dreapta, mingea a ajuns la Ianis Hagi şi căpitanul a centrat perfect pentru Virgil Ghiţă, care a înscris cu o lovitură de cap, aducând o victorie uriaşă pentru naţionala lui Lucescu.
România – Austria s-a terminat 1-0. Tricolorii au revenit pe locul al treilea în grupa H, cu 10 puncte. Austria conduce, cu 15 puncte, iar Bosnia e a doua, cu 13 puncte.
- Singurul jucător al naţionalei criticat de Gigi Becali după victoria României cu Austria: “Nu era în joc”
- “Să îşi dea două palme” Marius Şumudică, reacţie dură după ce România a învins dramatic Austria!
- “Am fost foarte proşti” Ralf Rangick şi-a făcut praf jucătorii după înfrângerea dramatică din meciul cu România
- “E groaznic” Mihai Stoica, prima reacţie după ce Mihai Popescu s-a accidentat grav în România – Austria!
- Remarcatul-surpriză al lui Panduru după România – Austria 1-0: “A alergat din primul până în ultimul minut”