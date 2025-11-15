Scandal înainte de Bosnia - România: "Să le interzică accesul în țară". Criminal de război elogiat de dinamoviști - Antena Sport

Presa din Bosnia se revoltă cu puțin timp înainte de meciul cu România din cauza unui banner afișat la Belgrad de o facțiune de suporteri dinamoviști. Fanii alb-roșii au elogiat un criminal de război condamnat pentru exterminarea bosniacilor și croaților, Ratko Mladic, iar jurnaliștii cer autorităților ca oamenii care s-au fotografiat cu pânza respectivă să nu fie primiți în țară și pe stadion.

Duelul dintre România și Bosnia se anunță unul extrem de intens prin prisma mizei celor trei puncte puse în joc, dar și a evenimentelor nefericite care se petrec în afara terenului. Presa din Bosnia a descoperit un banner scandalos care ar fi fost afișat astăzi de o facțiune de suporteri ai lui Dinamo, care se aflau la Belgrad.

Bannerul scandalos afișat de alb-roșii

Potrivit jurnaliștilor de la sportsport.ba, fanii respectivi au fost prezenți în capitala Serbiei astăzi, unde au afișat o pânză cu următorul mesaj: “Mladic erou european, i-a redus pe musulmani la zero“.

Textul scandalos face referire la Ratko Mladic, generalul armatei sârbe din timpul Războiului Bosniac din 1992. Criminalul de război a fost condamnat la închisoare pe viață în 2017, pentru că a ordonat 8.300 de crime în Bosnia.

Presa din Bosnia cere în acest sens interzicerea suporterilor respectivi de pe stadionul din Zenica și inclusiv escortarea lor în afara țării, în cazul în care au ajuns deja în țara balcanică. Sursa citează notează și următoarea informație: “Când vine vorba de grupul de fani care s-au îndreptat spre Bosnia și Herțegovina, este vorba de «Uniți sub tricolor»“.