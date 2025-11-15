Scandal înainte de Bosnia - România: "Să le interzică accesul în țară". Criminal de război elogiat de dinamoviști - Antena Sport

Închide meniul
Scandal înainte de Bosnia – România: “Să le interzică accesul în țară”. Criminal de război elogiat de dinamoviști

Andrei Nicolae Publicat: 15 noiembrie 2025, 18:58

Suporterii României, la meciul cu Cipru din preliminariile pentru Cupa Mondială / Sport Pictures

Presa din Bosnia se revoltă cu puțin timp înainte de meciul cu România din cauza unui banner afișat la Belgrad de o facțiune de suporteri dinamoviști. Fanii alb-roșii au elogiat un criminal de război condamnat pentru exterminarea bosniacilor și croaților, Ratko Mladic, iar jurnaliștii cer autorităților ca oamenii care s-au fotografiat cu pânza respectivă să nu fie primiți în țară și pe stadion.

Duelul dintre România și Bosnia se anunță unul extrem de intens prin prisma mizei celor trei puncte puse în joc, dar și a evenimentelor nefericite care se petrec în afara terenului. Presa din Bosnia a descoperit un banner scandalos care ar fi fost afișat astăzi de o facțiune de suporteri ai lui Dinamo, care se aflau la Belgrad.

Bannerul scandalos afișat de alb-roșii

Potrivit jurnaliștilor de la sportsport.ba, fanii respectivi au fost prezenți în capitala Serbiei astăzi, unde au afișat o pânză cu următorul mesaj: “Mladic erou european, i-a redus pe musulmani la zero“.

Bannerul afișat de facțiunea suporterilor lui Dinamo / Hooligans.cz

Textul scandalos face referire la Ratko Mladic, generalul armatei sârbe din timpul Războiului Bosniac din 1992. Criminalul de război a fost condamnat la închisoare pe viață în 2017, pentru că a ordonat 8.300 de crime în Bosnia.

Presa din Bosnia cere în acest sens interzicerea suporterilor respectivi de pe stadionul din Zenica și inclusiv escortarea lor în afara țării, în cazul în care au ajuns deja în țara balcanică. Sursa citează notează și următoarea informație: “Când vine vorba de grupul de fani care s-au îndreptat spre Bosnia și Herțegovina, este vorba de «Uniți sub tricolor»“.

Așteptăm reacția Federației de Fotbal din Bosnia și Herțegovina. Să anunțe UEFA și FIFA și să interzică românilor accesul pe «Bilino polje»!

Mesajul rușinos al fanilor români dinamoviști transmis din Belgrad nu trebuie să fie o poveste care durează o oră sau două. Autoritățile trebuie să acționeze, iar Federația de Fotbal din Bosnia și Herțegovina trebuie să informeze FIFA și UEFA despre tot ce s-a întâmplat.

Huliganii români au trecut cu câteva ore înainte de meci prin Belgrad, pe la prietenii lor, și acolo s-au fotografiat cu un banner pe care era scris un mesaj rușinos. Cei care s-au fotografiat cu acel banner trebuie să primească interdicție de intrare în Bosnia și Herțegovina.

Statul trebuie să acționeze, dar la fel trebuie să facă și Federația de Fotbal din Bosnia și Herțegovina, care trebuie să ceară de urgență autorităților să interzică accesul fanilor români în țară sau, dacă au intrat deja, să fie escortați în afara ei“, au scris jurnaliștii din Bosnia.

