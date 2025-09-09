Surprize în primele două meciuri de marţi din preliminariile World Cup 2026 - Antena Sport

Echipa naţională a Armeniei a învins marţi, pe teren propriu, scor 2-1, echipa naţională a Irlandei, în grupa F a preliminariilor Cupei Mondiale 2026. În grupa D, Azerbaidjan şi Ucraina au terminat la egalitate, 1-1.

La Erevan, armenii au încercat să uite de înfrângerea la scor cu Portugalia şi au reuşit! Spertsyan a deschis scorul pentru gazde, în minutul 45+1 al primei reprize, iar în startul părţii secunde Ranos a făcut 2-0, în minutul 51. Chiar dacă irlandezii au marcat şi ei destul de repede, în minutul 57, prin Evan Ferguson, armenii au luptat în continuare, au avut un gol anulat, în minutul 90+2, la Serobyan, şi Armenia – Irlanda s-a încheiat 2-1.

În grupa F, armenii fac primele trei puncte, în timp ce irlandezii au doar un punct din două partide jucate.

La Baku, ucrainenii au avut 1-0, după golul lui Sudakov, din minutul 51, însă gazdele au primit un penalti, transformat de Makhmudov în minutul 72, şi Azerbaidjan – Ucraina s-a terminat 1-1.

Pentru ambele echipe acesta este primul punct din două meciuri disputate în cadrul grupei D.