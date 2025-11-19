Un fost internațional ucrainean nu vrea să repete "coșmarul" de la EURO cu România: "Cel mai slab adversar ea e" - Antena Sport

Viktor Leonenko, fostul atacant ucrainean care a petrecut şase ani din carieră la Dinamo Kiev, a vorbit despre posibilele adversare peste care poate da ţara sa la barajul pentru World Cup 2026, pe lista respectivă aflându-se și România. “Tricolorii” se poate întâlni cu vecinii lor pe care i-au învins categoric la EURO 2024, iar fostul jucător și-a adus aminte de acest lucru, numind și cea mai slabă națională pe care o poate întâlni trupa lui Serghei Rebrov.

Leonenko a dat de înțeles că nu și-ar dori neapărat un duel între Ucraina și România în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială, ținând cont de ce s-a întâmplat vara trecută în Germania, dar și de experiența lui Mircea Lucescu în fotbalul din țara respectivă. Omul care a cucerit patru titluri de campion cu Dinamo Kiev a dezvăluit că țara sa ar fi favorită dacă le-ar întâlni fie pe Irlanda de Nord, fie pe Macedonia de Nord.

Un fost internațional ucrainean n-o vrea pe România la baraj

România și-a aflat aseară toate adversarele peste care poate în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială, iar lista arată în felul următor: Italia, Turcia, Danemarca și Ucraina. Nu doar “tricolorii” au început să fie întrebați pe cine și-ar dori să înfrunte în play-off, ci și sportivi sau foști sportivi din celelalte țări, iar pe listă s-a aflat și ucraineanul Viktor Leonenko.

Naționala condusă de Serghei Rebrov poate da peste România, Suedia, Macedonia de Nord sau Irlanda de Nord în semifinala barajului, iar el și-a ales favoritele pentru play-off.

“Cel mai slab adversar este Irlanda de Nord, cu siguranță am trece de ei, chiar dacă nu ar fi simplu. Cu nord-macedonenii am jucat la Euro 2020 și am făcut o singură repriză bună, dar și cu ei Ucraina ar fi favorită.