Veste excelentă pentru selecţionerul Mircea Lucescu înaintea meciului crucial al României cu Bosnia! - Antena Sport

Selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu (80 de ani), a primit o veste excelentă înaintea duelului crucial al României cu Bosnia, din deplasare.
Bosnia – România se dispută sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45. Tricolorii vor încheia grupa H a preliminariilor World Cup 2026 cu San Marino, acasă, pe 18 noiembrie, tot de la 21:45.
Denis Drăguş e refăcut şi e gata să joace din nou etapa următoare
Potrivit informaţiilor AntenaSport, Denis Drăguş (26 de ani) este refăcut complet şi va fi apt de joc pentru meciul lui Eyupspor cu Antalyaspor, care se va disputa luni, 3 noiembrie, de la ora 19:00.
Denis Drăguş are 2 goluri şi 2 assist-uri în cele 5 meciuri jucate pentru România în preliminariile World Cup 2026. El a reuşit o “dublă” cu Cipru în deplasare.
România este pe locul 3 în grupa H de calificare la World Cup 2026, cu 10 puncte, în urma liderului Austria, care are 15 puncte şi a Bosniei, care are 13 puncte. Tricolorii vin după o victorie fantastică împotriva liderului grupei, Austria. Golul victoriei a fost marcat de Virgil Ghiţă în minutul 90+5, după o centrare excelentă a lui Ianis Hagi. România – Austria 1-0 s-a văzut în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Turneul final al Campionatului Mondial din 2026, din America, se vede exclusiv în Universul Antena, la fel ca turneul final al Campionatului Mondial din 2030.
Tricolorii sunt în mare formă înaintea duelurilor cu Bosnia şi San Marino. Dennis Man a fost omul meciului în PSV – Fortuna Sittard 5-2, jucătorul naţionalei reuşind un gol şi un assist. Eroul tricolorilor cu Austria, Virgil Ghiţă, a marcat iar pentru Hannover, în ultimul meci al echipei germane.
