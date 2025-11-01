Veste excelentă pentru selecţionerul Mircea Lucescu înaintea meciului crucial al României cu Bosnia! - Antena Sport

Selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu (80 de ani), a primit o veste excelentă înaintea duelului crucial al României cu Bosnia, din deplasare.

Bosnia – România se dispută sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45. Tricolorii vor încheia grupa H a preliminariilor World Cup 2026 cu San Marino, acasă, pe 18 noiembrie, tot de la 21:45.

Denis Drăguş e refăcut şi e gata să joace din nou etapa următoare

Potrivit informaţiilor AntenaSport, Denis Drăguş (26 de ani) este refăcut complet şi va fi apt de joc pentru meciul lui Eyupspor cu Antalyaspor, care se va disputa luni, 3 noiembrie, de la ora 19:00.

Denis Drăguş are 2 goluri şi 2 assist-uri în cele 5 meciuri jucate pentru România în preliminariile World Cup 2026. El a reuşit o “dublă” cu Cipru în deplasare.

România este pe locul 3 în grupa H de calificare la World Cup 2026, cu 10 puncte, în urma liderului Austria, care are 15 puncte şi a Bosniei, care are 13 puncte. Tricolorii vin după o victorie fantastică împotriva liderului grupei, Austria. Golul victoriei a fost marcat de Virgil Ghiţă în minutul 90+5, după o centrare excelentă a lui Ianis Hagi. România – Austria 1-0 s-a văzut în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.