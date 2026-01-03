Arsenal, succes după un meci nebun cu Bournemouth! „Tunarii” s-au distanțat de Manchester City - Antena Sport

Arsenal a arătat și de această dată de ce este principala favorită la titlu în Premier League. Formația antrenată de Mikel Arteta s-a impus în deplasare pe terenul celor de la Bournemouth, în etapa cu numărul 20.

„Tunarii” au profitat astfel de pasul greșit făcut de Manchester City, care a remizat în această rundă cu nou promovata Sunderland, scor 0-0.

Bournemouth – Arsenal 2-3

Arsenal merge „ceas” în acest sezon de Premier League, având un avans important față de Aston Villa și Manchester City, după 20 de meciuri disputate.

Formația antrenată de Mikel Arteta s-a impus cu scorul de 3-2 pe terenul celor de la Bournemouth, la capătul unui meci în care gazdele au fost cele care au deschis scorul.

Evanilson a marcat după doar 10 minute, dar Gabriel a restabilit egalitatea câteva minute mai târziu. Imediat după pauză, Declan Rice a adus-o pe Arsenal în avantaj, ca mai apoi tot el să mărească avantajul oaspeților.