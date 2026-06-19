Clubul care luptă cu Juventus pentru transferul lui Radu Drăguşin de la Tottenham

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Radu Drăguşin va pleca cel mai probabil de la Tottenham în această perioadă de mercato. Englezii au transferat deja alţi doi fundaşi, Van Hecke şi Senesi, asta însemnând că românul nu intră în calculele lui De Zerbi.

Juventus este clubul care şi-a anunţat deja interesul pentru fundaşul de 24 de ani cotat la 16 milioane de euro. Dar torinezii nu se grăbesc încă, iar de acest aspect ar vrea să profite Fiorentina, echipă care de asemenea vrea serviciile internaţionalului nostru.

Fiorentina î l vrea pe Radu Dr ăguşin

”În acest moment, Juventus a ales să nu grăbească lucrurile și să gestioneze situația cu calm, acceptând și riscul calculat ca alte cluburi din Serie A, în special Fiorentina, să profite de această perioadă de așteptare pentru a intra în cursă și chiar a o depăși în lupta pentru Radu Drăgușin”, susţin jurnaliștii italieni.

Recent, Florin Manea susţinea că va ajunge la Londra pentru a purta o discuţie decisivă despre viitorul lui Radu cu cei din conducerea clubului.