Decizia incredibilă luată de Liverpool în legătură cu Mo Salah! Anunţul lui Fabrizio Romano

Mo Salah va pleca de la Liverpool la finalul acestui sezon. Aceasta este vestea care a luat în surprindere pe toată lumea marţi, atunci când cormoranii au făcut anunţu oficial.

Liverpool a luat o decizie care spune multe despre clubul de pe Anfield Road. Chiar dacă “Faraonul” mai avea contract cu echipa până în 2027, el va putea pleca liber de contract.

Cele două părţi au ajuns la un “Gentlemen agreement”, exact cum a fost cazul şi la Jurgen Klopp. Acesta este modul în care Liverpool alege să îşi trateze legendele.

Astfel, Salah va avea opţiunea de a pleca la noul său club, fără ca Liverpool să ceară bani pe transferul său. Asta chiar dacă atacantul de 33 de ani e cotat la 30 de milioane de euro de site-urile de specialitate.