Decizia incredibilă luată de Liverpool în legătură cu Mo Salah! Anunţul lui Fabrizio Romano

Mo Salah va pleca de la Liverpool la finalul acestui sezon. Aceasta este vestea care a luat în surprindere pe toată lumea marţi, atunci când cormoranii au făcut anunţu oficial.
Liverpool a luat o decizie care spune multe despre clubul de pe Anfield Road. Chiar dacă “Faraonul” mai avea contract cu echipa până în 2027, el va putea pleca liber de contract.
Mo Salah pleacă liber de contract de la Liverpool
Cele două părţi au ajuns la un “Gentlemen agreement”, exact cum a fost cazul şi la Jurgen Klopp. Acesta este modul în care Liverpool alege să îşi trateze legendele.
Astfel, Salah va avea opţiunea de a pleca la noul său club, fără ca Liverpool să ceară bani pe transferul său. Asta chiar dacă atacantul de 33 de ani e cotat la 30 de milioane de euro de site-urile de specialitate.
Mohamed Salah a distrus concurența în Premier League
De la sosirea sa în Premier League, Salah a înregistrat cifre uluitoare în tricoul „cormoranilor”, fiind lider solitar într-un clasament select din istoria fotbalului britanic.
Din vara anului 2017, Mohamed Salah este jucătorul celor de la Liverpool. De numele fotbalistului egiptean se leagă cele mai importante succese din istoria clubului, acesta reușind să cucerească toate trofeele posibile alături de formația de pe Anfield.
Salah nu lasă în urmă doar o perioadă de maximă glorie a „cormoranilor”, ci și un record unic în istoria Premier League. Concret, Salah este jucătorul cu cele mai multe goluri și assist-uri combinate în tricoul unei singure echipe: 189 de goluri și 92 de assist-uri are Mohamed Salah în 310 apariții în Premier League.
