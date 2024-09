Erling Haaland a ajuns la 100 de goluri pentru Manchester City, după ce a marcat în meciul cu Arsenal! Norvegianul e „uriaș” - Antena Sport

Arsenal: Raya – Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori – Saka, Partey, Rice, Martinelli – Havertz, Trossard.

Ilkay Gundogan a dat cărțile pe față, după revenirea la Manchester City

Gundogan a transmis că deși a fost o experiență dură, și-a îndeplinit un vis din copilărie jucând la Barcelona. Acesta regretă că nu a reușit să cucerească și un trofeu alături de catalani.

„Am jucat pentru unul dintre cele mai mari cluburi din lume. Mi-am îndeplinit un vis din copilărie, să joc pentru Barcelona și să port banderola. Am jucat împotriva unei echipe a lui Real Madrid foarte complicată. M-am simțit privilegiat să joc la Barcelona. În alte circumstanțe, poate lucrurile ar fi arătat altfel. A fost o experiență dură, dar totuși minunată. Nu regret deloc.

(N.r. Despre revenirea la Manchester City) Când a fost clar pentru mine că ar o revenire ar fi fantastică, am vorbit cu Pep. L-am sunat și l-am întrebat dacă și-ar imagina acest lucru. M-am gândit la asta. Mi-am dorit să revin și nu aveam multe de pierdut.

Am fost puțin stresat înainte de a lua decizia, dar a fost una bună. Relația mea cu Pep a fost mereu una bună. Chiar dacă am jucat la Barcelona anul trecut, ne-am tot sunat. De fapt, chiar ne-am întâlnit acolo de câteva ori. Nu am niciun motiv să ascund că avem o relație bună, dar nu știi niciodată cum reacționează cineva. Când i-am spus (n.r. că vrea să revină) am primit un răspuns bun, m-am simțit ușurat”, a declarat Ilkay Gundogan, conform sport.es.