Erling Haaland a ieşit costumat în "Joker" pe străzile din Manchester. Imaginile virale cu starul lui City - Antena Sport

Jucătorul echipei Manchester City, Erling Haaland, i-a surprins pe localnicii din Manchester deghizându-se în The Joker în timpul unei ieşiri nocturne la cumpărături, cu ocazia Halloweenului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Într-un videoclip postat pe noul său canal de YouTube, intitulat „”Am ieşit sub acoperire ca The Joker pe străzile din Manchester”, Haaland a fost văzut deghizându-se acasă, alături de iubita sa, Isabel Haugseng Johansen.

Erling Haaland a ieşit costumat în “Joker” pe străzile din Manchester

Haaland, care a devenit tată în urmă cu doar câteva luni, a menţionat că abia aşteaptă să-şi vopsească părul în verde şi că „nu s-a mai costumat niciodată în viaţa lui”.

Imaginile îl arată pe fotbalist cu faţa vopsită cu alb, cu un zâmbet larg, tipic Jokerului. Privindu-se în oglindă, Haaland a spus: ”Nah, arată grozav.”

Isabel era, de asemenea, în proces de transformare, care includea lentile de contact roşii. Ea a spus: „Sunt entuziasmată pentru seara asta. Nu am petrecut prea mult timp de calitate cu bebeluşul, iar acest lucru este foarte important”, fiind clar că cei doi urmau să iasă în oraş.