Fotbalul european, precum NBA? Patronul lui Bayer Leverkusen vrea să pună stop dominaţiei Premier League: "Nu e bine" - Antena Sport

Preşedintele Bayer Leverkusen, Fernando Carro, propune introducerea unui plafon salarial în fotbal pentru a reduce dominaţia copleşitoare a cluburilor engleze pe piaţa transferurilor din Europa.

El militează, aşadar, pentru adoptarea aceleiaşi măsuri ca în NBA şi asigură că puterea financiară a englezilor ar putea, pe termen lung, să aibă un impact asupra nivelului Ligii Campionilor.

Patronul lui Bayer Leverkusen vrea să pună stop dominaţiei Premier League şi propune introducerea plafonului salarial

El şi-a expus argumentele în cadrul unei conferinţe Bloomberg intitulată „Viitorul finanţelor”, care a avut loc la Frankfurt în acest weekend. „Premier League încearcă să devină produsul vedetă în Europa, devansând chiar şi Liga Campionilor”, a explicat el, dezvăluind proiectul său privind plafonarea salariilor.

Însă, în opinia sa, eficacitatea acestuia va fi reală numai dacă va fi aplicat la nivel internaţional şi în mod absolut.

„De obicei, sunt împotriva reglementărilor, dar cred că trebuie să luptăm pentru asta”, a adăugat el.