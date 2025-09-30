Inevitabilul s-a produs! William Saliba a semnat prelungirea cu Arsenal. Lovitură pentru Real Madrid - Antena Sport

Arsenal a confirmat marţi că fundaşul William Saliba şi-a prelungit cu încă trei ani, până în 2030, contractul, în contextul interesului lui Real Madrid pentru jucătorul francez, scrie AFP.

”Mă simt ca acasă. Avem o echipă bună, un lot bun, un staff bun. Antrenorul este perfect pentru mine; cred că este cel mai bun loc în care să fiu”, a declarat fundaşul născut în Bondy, lângă Paris.

William Saliba rămâne la Arsenal

Saliba (24 ani şi 1,92 m) a fost transferat în 2019 de Arsenal, care l-a împrumutat iniţial la Saint-Etienne, Nice şi Marseille. A devenit titular obişnuit din 2022 şi formează unul dintre cele mai bune cupluri defensive centrale din Europa alături de Gabriel.

“De când ni s-a alăturat, William a crescut mult, şi-a asumat responsabilitatea şi a construit legături puternice cu suporterii noştri şi cu toţi membrii clubului“, a declarat antrenorul Mikel Arteta, care l-a descris ca un jucător “plăcut de toţi jucătorii şi stafful, ceea ce spune multe despre personalitatea, angajamentul şi atitudinea sa zilnică“.