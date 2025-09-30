Inevitabilul s-a produs! William Saliba a semnat prelungirea cu Arsenal. Lovitură pentru Real Madrid - Antena Sport

Arsenal a confirmat marţi că fundaşul William Saliba şi-a prelungit cu încă trei ani, până în 2030, contractul, în contextul interesului lui Real Madrid pentru jucătorul francez, scrie AFP.
”Mă simt ca acasă. Avem o echipă bună, un lot bun, un staff bun. Antrenorul este perfect pentru mine; cred că este cel mai bun loc în care să fiu”, a declarat fundaşul născut în Bondy, lângă Paris.
William Saliba rămâne la Arsenal
Saliba (24 ani şi 1,92 m) a fost transferat în 2019 de Arsenal, care l-a împrumutat iniţial la Saint-Etienne, Nice şi Marseille. A devenit titular obişnuit din 2022 şi formează unul dintre cele mai bune cupluri defensive centrale din Europa alături de Gabriel.
“De când ni s-a alăturat, William a crescut mult, şi-a asumat responsabilitatea şi a construit legături puternice cu suporterii noştri şi cu toţi membrii clubului“, a declarat antrenorul Mikel Arteta, care l-a descris ca un jucător “plăcut de toţi jucătorii şi stafful, ceea ce spune multe despre personalitatea, angajamentul şi atitudinea sa zilnică“.
Viitorul său la Arsenal, pentru care a jucat în 140 de meciuri, a făcut obiectul unor speculaţii în primăvara trecută. Ziarele spaniole au relatat un interes puternic din partea Real Madrid pentru internaţionalul francez cu 28 de selecţii.
Palmaresul francezului se limitează la un singur trofeu, Community Shield (Supercupa Angliei), câştigat în 2023 împotriva lui Manchester City.
“Suntem foarte fericiţi că William şi-a legat viitorul de al nostru şi că face parte din ceea ce construim aici. În ultimele trei sezoane, William a devenit un fundaş incredibil ale cărui calm, inteligenţă şi prezenţă fizică îl fac unul dintre cei mai buni din lume. Îşi va continua dezvoltarea cu Arsenal pentru a atinge noi culmi“, a declarat directorul sportiv Andrea Berta, citat în comunicatul de presă al clubului, potrivit agerpres.ro.
