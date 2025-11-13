Anunț despre viitorul lui Radu Drăgușin după revenirea pe teren la Tottenham: „E un interes din Italia” - Antena Sport

Florin Manea a făcut un anunț despre viitorul lui Radu Drăgușin la Tottenham. Fundașul naționalei a revenit după accidentarea gravă care l-a ținut departe de teren timp de zece luni, el evoluând o repriză într-un meci amical al lui Spurs.

Întrebat despre o posibilă plecare a lui Radu Drăgușin de la Tottenham, în contextul refacerii după accidentarea gravă suferită, Florin Manea a oferit un răspuns clar. Acesta a declarat că fundașul român nu se gândește să plece, fiind concentrat pe revenire.

Anunț despre viitorul lui Radu Drăgușin după revenirea pe teren la Tottenham

Impresarul lui Radu Drăgușin a recunoscut însă că fundașul român este apreciat în Italia, iar mai multe echipe sunt interesate de serviciile lui. Florin Manea a dezvăluit că nu a fost făcută o ofertă oficială pentru transferul internaționalului român, ofertă care va fi analizată dacă s-ar face la vară.

„Nu m-a sunat nimeni să mă anunțe nimic. Noi știm că e la Tottenham, mai are cinci ani de contract. Primordial este să-și revină 100%. Nu ne gândim la nicio plecare. La vară poate vom analiza, dar deocamdată sub nicio formă.

Oficial, nu am vorbit nimic, nici personal cu Cristi. Nu știu de unde a apărut (n.r. presupusul interes al lui Inter), dar nu m-a mirat.