Anunț despre viitorul lui Radu Drăgușin după revenirea pe teren la Tottenham: „E un interes din Italia” - Antena Sport

Florin Manea a făcut un anunț despre viitorul lui Radu Drăgușin la Tottenham. Fundașul naționalei a revenit după accidentarea gravă care l-a ținut departe de teren timp de zece luni, el evoluând o repriză într-un meci amical al lui Spurs.
Întrebat despre o posibilă plecare a lui Radu Drăgușin de la Tottenham, în contextul refacerii după accidentarea gravă suferită, Florin Manea a oferit un răspuns clar. Acesta a declarat că fundașul român nu se gândește să plece, fiind concentrat pe revenire.
Anunț despre viitorul lui Radu Drăgușin după revenirea pe teren la Tottenham
Impresarul lui Radu Drăgușin a recunoscut însă că fundașul român este apreciat în Italia, iar mai multe echipe sunt interesate de serviciile lui. Florin Manea a dezvăluit că nu a fost făcută o ofertă oficială pentru transferul internaționalului român, ofertă care va fi analizată dacă s-ar face la vară.
„Nu m-a sunat nimeni să mă anunțe nimic. Noi știm că e la Tottenham, mai are cinci ani de contract. Primordial este să-și revină 100%. Nu ne gândim la nicio plecare. La vară poate vom analiza, dar deocamdată sub nicio formă.
Oficial, nu am vorbit nimic, nici personal cu Cristi. Nu știu de unde a apărut (n.r. presupusul interes al lui Inter), dar nu m-a mirat.
Radu are o cotă foarte bună în Italia, a reușit acolo, puțini fundași centrali reușesc acolo. Posibil și d-asta e un interes din Italia de la mai multe echipe”, a declarat Florin Manea, conform digisport.ro.
Radu Drăgușin, primul meci după accidentare
Radu Drăguşin a evoluat în primul lui meci după accidentarea teribilă din luna ianuarie. Fundaşul naţionalei a jucat 45 de minute într-un amical al lui Tottenham cu Leyton Orient, echipă din liga a 3-a a Angliei.
“Radu Drăgușin a jucat astăzi 45 de minute într-un amical cu porțile închise împotriva lui Leyton Orient, în timp ce își continuă recuperarea după accidentare 🙌”, a transmis Tottenham pe contul oficial de Instagram.
Radu Drăguşin ar putea fi inclus în lot de către antrenorul lui Spurs, Thomas Frank, pentru unul dintre derby-urile capitalei Angliei, cu Arsenal. Arsenal – Tottenham se va disputa duminică, 23 noiembrie, după pauza generată de meciurile echipelor naţionale.
Ultimul meci în care a jucat Drăguşin a fost Tottenham – Elfsborg 3-0, din Europa League. Partida s-a disputat pe 30 ianuarie.
