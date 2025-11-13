Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Anunț despre viitorul lui Radu Drăgușin după revenirea pe teren la Tottenham: „E un interes din Italia” - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Anunț despre viitorul lui Radu Drăgușin după revenirea pe teren la Tottenham: „E un interes din Italia”

Anunț despre viitorul lui Radu Drăgușin după revenirea pe teren la Tottenham: „E un interes din Italia”

Publicat: 13 noiembrie 2025, 9:18

Comentarii
Anunț despre viitorul lui Radu Drăgușin după revenirea pe teren la Tottenham: E un interes din Italia”

Radu Drăguşin în primul meci jucat pentru Tottenham din ianuarie / Instagram Tottenham

Florin Manea a făcut un anunț despre viitorul lui Radu Drăgușin la Tottenham. Fundașul naționalei a revenit după accidentarea gravă care l-a ținut departe de teren timp de zece luni, el evoluând o repriză într-un meci amical al lui Spurs. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Întrebat despre o posibilă plecare a lui Radu Drăgușin de la Tottenham, în contextul refacerii după accidentarea gravă suferită, Florin Manea a oferit un răspuns clar. Acesta a declarat că fundașul român nu se gândește să plece, fiind concentrat pe revenire. 

Anunț despre viitorul lui Radu Drăgușin după revenirea pe teren la Tottenham 

Impresarul lui Radu Drăgușin a recunoscut însă că fundașul român este apreciat în Italia, iar mai multe echipe sunt interesate de serviciile lui. Florin Manea a dezvăluit că nu a fost făcută o ofertă oficială pentru transferul internaționalului român, ofertă care va fi analizată dacă s-ar face la vară. 

Nu m-a sunat nimeni să mă anunțe nimic. Noi știm că e la Tottenham, mai are cinci ani de contract. Primordial este să-și revină 100%. Nu ne gândim la nicio plecare. La vară poate vom analiza, dar deocamdată sub nicio formă. 

Oficial, nu am vorbit nimic, nici personal cu Cristi. Nu știu de unde a apărut (n.r. presupusul interes al lui Inter), dar nu m-a mirat. 

Reclamă
Reclamă

Radu are o cotă foarte bună în Italia, a reușit acolo, puțini fundași centrali reușesc acolo. Posibil și d-asta e un interes din Italia de la mai multe echipe”, a declarat Florin Manea, conform digisport.ro. 

Radu Drăgușin, primul meci după accidentare 

Radu Drăguşin a evoluat în primul lui meci după accidentarea teribilă din luna ianuarie. Fundaşul naţionalei a jucat 45 de minute într-un amical al lui Tottenham cu Leyton Orient, echipă din liga a 3-a a Angliei. 

“Radu Drăgușin a jucat astăzi 45 de minute într-un amical cu porțile închise împotriva lui Leyton Orient, în timp ce își continuă recuperarea după accidentare 🙌”, a transmis Tottenham pe contul oficial de Instagram. 

Cum ne protejează legea banii din Pilonul 2Cum ne protejează legea banii din Pilonul 2
Reclamă

Radu Drăguşin ar putea fi inclus în lot de către antrenorul lui Spurs, Thomas Frank, pentru unul dintre derby-urile capitalei Angliei, cu Arsenal. Arsenal – Tottenham se va disputa duminică, 23 noiembrie, după pauza generată de meciurile echipelor naţionale. 

Ultimul meci în care a jucat Drăguşin a fost Tottenham – Elfsborg 3-0, din Europa League. Partida s-a disputat pe 30 ianuarie. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Insula grecească cu doar 24 de locuitori, gata să-i plătească cu 18.000€ pe cei care decid să se mute acolo
Observator
Insula grecească cu doar 24 de locuitori, gata să-i plătească cu 18.000€ pe cei care decid să se mute acolo
Duel total FCSB – CSA! Cine este, de fapt, adevărata Steaua București în opinia românilor care au votat în Sondajul național FANATIK / INSCOP Research
Fanatik.ro
Duel total FCSB – CSA! Cine este, de fapt, adevărata Steaua București în opinia românilor care au votat în Sondajul național FANATIK / INSCOP Research
10:12
Situație incredibilă la CFR Cluj: echipa riscă depunctarea! Reacția lui Neluțu Varga: „Nu moare nimeni”
10:00
Jannik Sinner caută perfecţiunea, după calificarea în semifinalele Turneului Campionilor: “Am jucat foarte bine”
9:54
Primul jucător care e OUT de la Rapid. La cine va renunța Costel Gâlcă în iarnă
9:36
Decizie istorică luată de Real Madrid! Numele stadionului a fost schimbat după 70 de ani
8:59
Adrian Mutu e convins! Echipa de Champions League la care îl vede pe Ianis Hagi anul viitor: “Aşa simt eu”
8:50
Sorin Cârțu, reacție fermă despre noul antrenor al Universității Craiova: „E necunoscut. Nu știu dacă e bine sau rău”
Vezi toate știrile
1 FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală 2 Clubul care a evoluat în Liga 1, exclus din toate competițiile din România! De ce s-a ajuns la această situație 3 FotoA murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata 4 Amendat de Gigi Becali, Daniel Bîrligea și-a aflat și pedeapsa de la Disciplină. Cât stă suspendat 5 FotoNadia Comăneci a vorbit despre plecarea din România la împlinirea vârstei de 64 de ani 6 Gigi Becali s-a săturat şi renunţă la un jucător de la FCSB: “Îl dau pe 300.000 de euro ca pe Ştefănescu”
Citește și
Cele mai citite
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!