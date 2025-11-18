La ce meci a fost delegat Michael Oliver, după scandalul din meciul Bosnia - România 3-1. Decizia luată de englezi - Antena Sport

S-a aflat la ce meci a fost delegat Michael Oliver, centralul englez de 40 de ani, care a arbitrat partida dintre Bosnia şi România, încheiată cu scorul de 3-1. Acesta a fost acuzat de Mircea Lucescu la finalul partidei încinse de la Zenica.

Concret, selecţionerul s-a plâns de deciziile luate de arbitrul englez. “Il Luce” nu a înţeles cum bosniacii nu au rămas în inferioritate numerică în minutul 55, când Haris Tabakovic l-a faultat dur pe Marius Marin, românul alegându-se cu urechea tăiată şi cusută.

La ce meci a fost delegat Michael Oliver, după scandalul din meciul Bosnia – România 3-1

Totuşi, în ciuda controverselor de la meciul României cu Bosnia, Michael Oliver a fost delegat la derby-ul rundei a 12-a din Premier League, Arsenl – Tottenham. Partida se va disputa duminică, de la ora 18:30.

Acesta va fi al 10-lea meci arbitrat de Michael Oliver în acest sezon de Premier League. El a fost la centru inclusiv la derby-ul dintre Liverpool şi Manchester United, încheiat cu scorul de 1-2.

Mircea Lucescu a avut un discurs dur după meciul cu Bosnia. Selecţionerul nu şi-a putut explica de ce Michael Oliver nu a mers nici la VAR, să revadă faza în urma căreia Marius Marin s-a ales cu urechea cusută.