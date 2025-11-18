La ce meci a fost delegat Michael Oliver, după scandalul din meciul Bosnia - România 3-1. Decizia luată de englezi - Antena Sport

Închide meniul
La ce meci a fost delegat Michael Oliver, după scandalul din meciul Bosnia – România 3-1. Decizia luată de englezi

Publicat: 18 noiembrie 2025, 11:35

Michael Oliver, în Bosnia - România 3-1/ Sport Pictures

S-a aflat la ce meci a fost delegat Michael Oliver, centralul englez de 40 de ani, care a arbitrat partida dintre Bosnia şi România, încheiată cu scorul de 3-1. Acesta a fost acuzat de Mircea Lucescu la finalul partidei încinse de la Zenica.

Concret, selecţionerul s-a plâns de deciziile luate de arbitrul englez. “Il Luce” nu a înţeles cum bosniacii nu au rămas în inferioritate numerică în minutul 55, când Haris Tabakovic l-a faultat dur pe Marius Marin, românul alegându-se cu urechea tăiată şi cusută.

Totuşi, în ciuda controverselor de la meciul României cu Bosnia, Michael Oliver a fost delegat la derby-ul rundei a 12-a din Premier League, Arsenl – Tottenham. Partida se va disputa duminică, de la ora 18:30.

Acesta va fi al 10-lea meci arbitrat de Michael Oliver în acest sezon de Premier League. El a fost la centru inclusiv la derby-ul dintre Liverpool şi Manchester United, încheiat cu scorul de 1-2.

Mircea Lucescu a avut un discurs dur după meciul cu Bosnia. Selecţionerul nu şi-a putut explica de ce Michael Oliver nu a mers nici la VAR, să revadă faza în urma căreia Marius Marin s-a ales cu urechea cusută.

“Au profitat de ajutorul arbitrului. Trebuia să dea cartonaș roșu la Marius Marin. I-a sfârtecat urechea. Nici nu s-a gândit să meargă la VAR. Când, dincolo, mingea nu era nici jos și s-a dus cu cartonaș roșu pe Denis.

Din unghiul pe care l-am văzut eu Katic a venit în viteză și s-a dus peste piciorul lui. El nu a avut nicio intenție, a oprit mingea, iar Katic a simulat. E inadmisibil. Nu am văzut de mult un arbitraj așa. Și în meciul tur a fost același lucru, henț nedat”, a spus Mircea Lucescu, după Bosnia – România 3-1.

