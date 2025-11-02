Liverpool a pus capăt seriei negre în Premier League! Reacţia lui Salah, după al 250-lea gol pentru "cormorani" - Antena Sport

Campioana Angliei, FC Liverpool, a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia Aston Villa, în etapa a 10-a din Premier League.

„Cormoranii” au avut un gol anulat de VAR, în minutul 44, la Ekitike, însă în minutul 45+1 Salah a deschis scorul şi elevii lui Arne Slot au intrat cu avantaj minim la pauză. A fost golul cu numărul 250 pentru Mo Salah în tricoul lui Liverpool.

Liverpool – Aston Villa 2-0

Gazdele au mai înscris odată, în minutul 58, prin Ryan Gravenberch, iar echipa din Birmingham nu a reuşit să marcheze până la final.

FC Liverpool s-a impus cu 2-0 şi e pe ultima treaptă a podiumului, cu 18 puncte. Aston Villa a rămas cu 15 puncte şi e pe locul 11. Liverpool a pus, astfel, capăt unei serii negre, de 4 înfrângeri la rând în campionat. Mo Salah a ajuns la 4 goluri şi 2 assist-uri în cele 10 meciuri în care a jucat în campionat în acest sezon.

Mo Salah a devenit al treilea jucător din istoria lui Liverpool care a ajuns la 250 de goluri marcate în tricoul “cormoranilor”. Primul marcator din istoria lui Liverpool este Ian Rush, cu 346 de reuşite. Roger Hunt a înscris 285 de goluri, fiind pe primul loc în clasamentul golgheterilor all time ai lui Liverpool, până când a fost depăşit de Ian Rush.