Liverpool a pus capăt seriei negre în Premier League! Reacţia lui Salah, după al 250-lea gol pentru "cormorani" - Antena Sport

Liverpool a pus capăt seriei negre în Premier League! Reacţia lui Salah, după al 250-lea gol pentru "cormorani"

Liverpool a pus capăt seriei negre în Premier League! Reacţia lui Salah, după al 250-lea gol pentru "cormorani"

Liverpool a pus capăt seriei negre în Premier League! Reacţia lui Salah, după al 250-lea gol pentru “cormorani”

Publicat: 2 noiembrie 2025, 8:56

Liverpool a pus capăt seriei negre în Premier League! Reacţia lui Salah, după al 250-lea gol pentru cormorani

Mo Salah, după golul marcat cu Aston Villa / Profimedia Images

Campioana Angliei, FC Liverpool, a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia Aston Villa, în etapa a 10-a din Premier League.

„Cormoranii” au avut un gol anulat de VAR, în minutul 44, la Ekitike, însă în minutul 45+1 Salah a deschis scorul şi elevii lui Arne Slot au intrat cu avantaj minim la pauză. A fost golul cu numărul 250 pentru Mo Salah în tricoul lui Liverpool.

Liverpool – Aston Villa 2-0

Gazdele au mai înscris odată, în minutul 58, prin Ryan Gravenberch, iar echipa din Birmingham nu a reuşit să marcheze până la final.

FC Liverpool s-a impus cu 2-0 şi e pe ultima treaptă a podiumului, cu 18 puncte. Aston Villa a rămas cu 15 puncte şi e pe locul 11. Liverpool a pus, astfel, capăt unei serii negre, de 4 înfrângeri la rând în campionat. Mo Salah a ajuns la 4 goluri şi 2 assist-uri în cele 10 meciuri în care a jucat în campionat în acest sezon.

Mo Salah a devenit al treilea jucător din istoria lui Liverpool care a ajuns la 250 de goluri marcate în tricoul “cormoranilor”. Primul marcator din istoria lui Liverpool este Ian Rush, cu 346 de reuşite. Roger Hunt a înscris 285 de goluri, fiind pe primul loc în clasamentul golgheterilor all time ai lui Liverpool, până când a fost depăşit de Ian Rush.

Mo Salah, după golul cu numărul 250 pentru Liverpool: “Sunt foarte fericit pentru asta”

“E un sentiment grozav să marchez goluri şi să câştig trofee pentru un club atât de mare. E ceva ce nu iau de-a gata, sunt foarte mândru. Sunt foarte fericit pentru asta”, a declarat Mo Salah.

“A fost foarte important (n.r: să câştige). Am suferit câteva înfrângeri în Premier League şi în Champions League, dar sunt fericit că am început să ne revenim acum şi că am obţinut un rezultat bun înaintea unor meciuri foarte importante cu Madrid şi City. A fost o victorie foarte importantă pentru noi”, a adăugat Mo Salah.

“Am spus la început că este un sezon foarte dificil pentru noi, avem câțiva jucători noi, transferuri foarte bune, dar au nevoie de timp să se adapteze la echipă și am pierdut și câțiva jucători buni. Avem nevoie doar de timp să ne adaptăm și să ne cunoaștem jocurile unul altuia și vom fi bine”, a spus Mo Salah despre situaţia echipei sale.

Arne Slot a lăudat şi el performanţa lui Salah: “Incredibil”

Antrenorul lui Liverpool, Arne Slot, s-a arătat impresionat atât de faptul că Mo Salah a ajuns la 250 de goluri pentru Liverpool, cât şi de prestaţia egipteanului din meciul cu Aston Villa.

“E aproape incredibil. Să marchezi 250 de goluri e deja incredibil, darămite pentru un singur club. Nu prea mai vezi asta în fotbalul de azi. 

Şi cred că, în afară de golul marcat, a avut o prestaţie foarte bună astăzi”, a declarat Arne Slot despre Mo Salah.

 

