Liverpool a spart banca cu el, dar Arne Slot cere răbdare: "Nu poţi compara" - Antena Sport

Alexander Isak va reveni vineri la antrenamentele echipei engleze de fotbal Liverpool, înaintea derby-ului de duminică împotriva lui Manchester City, dar tehnicianul “cormoranilor”, Arne Slot, a cerut ca lumea să aibă răbdare cu cea mai scumpă achiziţie din istoria Premier League, informează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacantul suedez, care a semnat la începutul lunii septembrie pentru o sumă record în Regatul Unit, de 125 de milioane de lire sterline, nu a mai jucat de când a fost înlocuit la pauza meciului de Liga Campionilor de la Frankfurt, pe 22 octombrie, din cauza unei accidentări în zona inghinală.

Arne Slot a sărit în apărarea lui Alexander Isak: “Are nevoie de timp”

“Se va antrena cu echipa pentru prima dată astăzi, după două săptămâni de absenţă”, a declarat Slot la conferinţa de presă de dinaintea meciului cu Manchester City.

Potrivit acestuia, atacantul în vârstă de 26 de ani va avea nevoie de timp pentru a reveni la cea mai bună condiţie fizică.

🚨 Arne Slot: “Isak will train with team again after three weeks out. If you’ve had three weeks with rehab it doesn’t bring him back to the levels he was at”.

“Even though our rehab has done an incredible job, you can’t replicate games. Again, I have to say give him some time”. pic.twitter.com/vy7zYDGLiJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 7, 2025