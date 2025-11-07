Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Liverpool a spart banca cu el, dar Arne Slot cere răbdare: "Nu poţi compara" - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Liverpool a spart banca cu el, dar Arne Slot cere răbdare: “Nu poţi compara”

Liverpool a spart banca cu el, dar Arne Slot cere răbdare: “Nu poţi compara”

Publicat: 7 noiembrie 2025, 17:43

Comentarii
Liverpool a spart banca cu el, dar Arne Slot cere răbdare: Nu poţi compara

Arne Slot, în timpul unui meci / Profimedia

Alexander Isak va reveni vineri la antrenamentele echipei engleze de fotbal Liverpool, înaintea derby-ului de duminică împotriva lui Manchester City, dar tehnicianul “cormoranilor”, Arne Slot, a cerut ca lumea să aibă răbdare cu cea mai scumpă achiziţie din istoria Premier League, informează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacantul suedez, care a semnat la începutul lunii septembrie pentru o sumă record în Regatul Unit, de 125 de milioane de lire sterline, nu a mai jucat de când a fost înlocuit la pauza meciului de Liga Campionilor de la Frankfurt, pe 22 octombrie, din cauza unei accidentări în zona inghinală.

Arne Slot a sărit în apărarea lui Alexander Isak: “Are nevoie de timp”

“Se va antrena cu echipa pentru prima dată astăzi, după două săptămâni de absenţă”, a declarat Slot la conferinţa de presă de dinaintea meciului cu Manchester City.

Potrivit acestuia, atacantul în vârstă de 26 de ani va avea nevoie de timp pentru a reveni la cea mai bună condiţie fizică.

Reclamă
Reclamă

“Nu poţi compara recuperarea cu meciurile sau cu sesiunile de antrenament cu echipa. Are nevoie de timp”, a spus antrenorul olandez.

Fostul jucător de la Newcastle a disputat doar opt meciuri pentru noul său club de la sosirea sa pe Anfield în ultima zi a perioadei de transferuri de vară şi nu a marcat încă niciun gol în Premier League.

Manchester City este pe locul 2 în Premier League, la 6 puncte de liderul Arsenal. iar Liverpool este pe 3, la 7 puncte în spatele formaţiei pregătite de Mikel Arteta.

Comandă record dată de un bărbat din Iaşi de Black Friday. Cât a plătit pe 7 lingouri de aurComandă record dată de un bărbat din Iaşi de Black Friday. Cât a plătit pe 7 lingouri de aur
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
EXCLUSIV. Mărturia şoferului implicat în accidentul sinistru din Bucureşti: Angajaţii STB au slăbit cablul
Observator
EXCLUSIV. Mărturia şoferului implicat în accidentul sinistru din Bucureşti: Angajaţii STB au slăbit cablul
Dezvăluiri tari: „Dacă venea Louis Munteanu, schimbam sistemul”. Cum se pregătea să joace FCSB. Exclusiv
Fanatik.ro
Dezvăluiri tari: „Dacă venea Louis Munteanu, schimbam sistemul”. Cum se pregătea să joace FCSB. Exclusiv
19:56
Elena Rybakina, prima finalistă la Turneul Campioanelor! A 10-a victorie la rând, după meciul cu Jessica Pegula
19:33
Novak Djokovic s-a calificat în finala de la Atena. Nole, în formă maximă înainte de Turneul Campionilor
19:32
Marius Șumudică i-a făcut praf pe cei de la Rapid Viena. Fotbalistul de la Universitatea Craiova remarcat
19:15
Farul – FC Botoșani (LIVE TEXT 20:30). Deplasare grea pentru liderul Ligii 1. Echipele de start
18:59
Golul lui Darius Olaru din Basel – FCSB 3-1, ales cel mai frumos al etapei din Europa League
18:56
VideoGabi Balint, discurs cu lacrimi în ochi după moartea lui Emeric Ienei: “Am vrut să fiu alături de antrenorul meu”
Vezi toate știrile
1 Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri 2 VIDEOCalfificările pentru sprintul din Brazilia LIVE VIDEO (20:30, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY). Norris, cel mai rapid în antrenamente 3 Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României 4 Pe ce loc se află Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena! Clasamentul din Conference League după 3 etape 5 Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafa incredibilă din Basel – FCSB 3-1 6 Mesajul direct al lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram, după Rapid Viena – Craiova 0-1
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!