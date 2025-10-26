Manchester City, învinsă la limită de Aston Villa. Arsenal câștigă și se îndepărtează de rivale - Antena Sport

Manchester City a suferit primul său eşec începând din luna august, înclinându-se la limită pe terenul formaţiei Aston Villa, scor 0-1, într-un meci din etapa a noua a campionatului de fotbal al Angliei.
Unicul gol al întâlnirii de pe stadionul Villa Park din Birmingham a fost marcat de Matty Cash, în minutul 19.
City, eșec cu Villa în Premier League. Arsenal se distanțează de marele rivale
Aston Villa a pus astfel capăt unei serii de nouă meciuri consecutive fără înfrângere în toate competiţiile reuşită de Manchester City. În urma acestui rezultat, Aston Villa a acumulat 15 puncte şi a urcat pe poziţia a şaptea în clasament, la o lungime distanţă de Manchester City (locul 4), potrivit agerpres.ro.
A HUGE THREE POINTS AT VILLA PARK ✊ pic.twitter.com/5Rhnyfqc8S
— Aston Villa (@AVFCOfficial) October 26, 2025
Tot duminică, Arsenal s-a impus la limită, cu scorul de 1-0, în partida cu Crystal Palace de pe Emirates Stadium, printr-un gol marcat de Eberechi Eze în prima repriză (39). Arsenal domină clasamentul din Premier League, cu 22 de puncte, urmată de Bournemouth, care a urcat pe locul secund, cu 18 puncte, după ce a învins pe teren propriu cu scorul de 2-0 formaţia Nottingham Forest, prin golurile lui Marcus Tavernier (25) şi Eli Kroupi (40).
Big Gabi is all of us 😅 pic.twitter.com/ob6mpuYzpK
— Arsenal (@Arsenal) October 26, 2025
- Moment superb și controversat în Premier League. Gol direct dintr-un corner care nu trebuia acordat
- Reacţia lui Arne Slot după ce Liverpool s-a prăbuşit, suferind a 4-a înfrângere la rând în Premier League!
- Chelsea – Sunderland 1-2. Nou-promovata a marcat golul victoriei în minutul 90+3 şi e, pentru moment, pe 2 în Premier League
- Arne Slot, criticat după victoria lui Liverpool din Champions League: “Acum toată lumea știe cum să îi bată”
- Manchester United, victorie uriașă în derby-ul Angliei contra lui Liverpool. Lovitură de teatru pe Anfield