Manchester City, învinsă la limită de Aston Villa. Arsenal câștigă și se îndepărtează de rivale - Antena Sport

Manchester City a suferit primul său eşec începând din luna august, înclinându-se la limită pe terenul formaţiei Aston Villa, scor 0-1, într-un meci din etapa a noua a campionatului de fotbal al Angliei.

Unicul gol al întâlnirii de pe stadionul Villa Park din Birmingham a fost marcat de Matty Cash, în minutul 19.

City, eșec cu Villa în Premier League. Arsenal se distanțează de marele rivale

Aston Villa a pus astfel capăt unei serii de nouă meciuri consecutive fără înfrângere în toate competiţiile reuşită de Manchester City. În urma acestui rezultat, Aston Villa a acumulat 15 puncte şi a urcat pe poziţia a şaptea în clasament, la o lungime distanţă de Manchester City (locul 4), potrivit agerpres.ro.

A HUGE THREE POINTS AT VILLA PARK ✊ pic.twitter.com/5Rhnyfqc8S

— Aston Villa (@AVFCOfficial) October 26, 2025

Tot duminică, Arsenal s-a impus la limită, cu scorul de 1-0, în partida cu Crystal Palace de pe Emirates Stadium, printr-un gol marcat de Eberechi Eze în prima repriză (39). Arsenal domină clasamentul din Premier League, cu 22 de puncte, urmată de Bournemouth, care a urcat pe locul secund, cu 18 puncte, după ce a învins pe teren propriu cu scorul de 2-0 formaţia Nottingham Forest, prin golurile lui Marcus Tavernier (25) şi Eli Kroupi (40).