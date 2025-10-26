Moment superb și controversat în Premier League. Gol direct dintr-un corner care nu trebuia acordat - Antena Sport

Meciul din Anglia dintre Bournemouth și Nottingham Forest a oferit o fază fabuloasă, dar care nu ar fi trebuit să existe. Marcus Tavernier, jucătorul “cireșelor”, a înscris direct din corner, doar că arbitrul ar fi trebuit de fapt să acorde un out de poartă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echipa lui Andoni Iraola s-a impus în partida din etapa a 9-a contra “pădurarilor”, după ce Eli Junior Kroupi și-a trecut și el numele pe tabela de marcaj. Meciul de pe Vitality Stadium a fost primul din Premier League pentru Sean Dyche pe banca lui Forest, care a ajuns la patru eșecuri consecutive în competiția internă.

“Olimpico” marcat în Bournemouth – Nottingham Forest

În minutul 25 al duelului de la Bournemouth, Marcus Tavernier și-a încercat norocul și a centrat direct pe poartă din corner. Matz Sels, goalkeeper-ul lui Forest, a fost prins pe picior greșit, fiind incomodat și de Tyler Adams, iar “cireșele” au deschis scorul într-un mod fabulos direct dintr-un “olimpico”.

It’s not every day you see a goal straight from a corner…

But that’s what Marcus Tavernier has just done for @afcbournemouth! 🫨 pic.twitter.com/Y4nES5kVn5

— Premier League (@premierleague) October 26, 2025

Problema este însă că acel corner nici nu trebuia acordat. Tot Tavernier a fost cel implicat în faza premergătoare reușite. Fotbalistul lui Bournemouth a încercat să centreze, mingea a fost blocată de Neco Williams, iar brigada de arbitri au indicat spre colț.