Moment superb și controversat în Premier League. Gol direct dintr-un corner care nu trebuia acordat - Antena Sport

Meciul din Anglia dintre Bournemouth și Nottingham Forest a oferit o fază fabuloasă, dar care nu ar fi trebuit să existe. Marcus Tavernier, jucătorul “cireșelor”, a înscris direct din corner, doar că arbitrul ar fi trebuit de fapt să acorde un out de poartă.
Echipa lui Andoni Iraola s-a impus în partida din etapa a 9-a contra “pădurarilor”, după ce Eli Junior Kroupi și-a trecut și el numele pe tabela de marcaj. Meciul de pe Vitality Stadium a fost primul din Premier League pentru Sean Dyche pe banca lui Forest, care a ajuns la patru eșecuri consecutive în competiția internă.
“Olimpico” marcat în Bournemouth – Nottingham Forest
În minutul 25 al duelului de la Bournemouth, Marcus Tavernier și-a încercat norocul și a centrat direct pe poartă din corner. Matz Sels, goalkeeper-ul lui Forest, a fost prins pe picior greșit, fiind incomodat și de Tyler Adams, iar “cireșele” au deschis scorul într-un mod fabulos direct dintr-un “olimpico”.
It’s not every day you see a goal straight from a corner…
But that’s what Marcus Tavernier has just done for @afcbournemouth! pic.twitter.com/Y4nES5kVn5
— Premier League (@premierleague) October 26, 2025
Problema este însă că acel corner nici nu trebuia acordat. Tot Tavernier a fost cel implicat în faza premergătoare reușite. Fotbalistul lui Bournemouth a încercat să centreze, mingea a fost blocată de Neco Williams, iar brigada de arbitri au indicat spre colț.
Pe reluări s-a văzut însă că ultimul care a atins mingea a fost tot Tavernier, astfel că decizia corectă ar fi fost out de poartă. Ținând cont că VAR-ul nu poate interveni în astfel de momente, nimic nu s-a schimbat, iar jucătorul lui Iraola a marcat.
În acest moment, Bournemouth e pe locul 2 în Premier League, în timp ce Nottingham Forest se află pe poziția cu numărul 18.
