Manchester City, victorie la pas contra rivalei United! Se adâncește prăpastia pentru Ruben Amorim - Antena Sport

Manchester City a pus punct seriei de două înfrângeri consecutive în Premier League. Formația antrenată de Pep Guardiola a reușit o victorie clară în fața rivalei Manchester United, la capătul unui meci controlat de „cetățeni”.
A fost și primul succes obținut pe teren propriu în acest sezon de Manchester City, care a urcat pe poziția a opta în clasamentul din prima ligă a Angliei.
Manchester City – Manchester United 3-0
Continuă sezonul modest pentru Manchester United, care a suferit un eșec usturător pe Etihad Stadium, contra rivalei Manchester City. Gruparea lui Pep Guardiola a defilat în fața propriilor suporteri și a condus ostilitățile pe tot parcursul jocului.
Tabela a fost deblocată în minutul 18, când englezul Phil Foden a deschis scorul. Avantajul gazdelor a fost extins după pauză. După ce a marcat de cinci ori în meciul contra Moldovei, Erling Haaland a finalizat excelent din pasa lui Doku (min. 53)
Rezultatul final a fost stabilit tot de atacantul norvegian, care a reușit dubla în minutul 68, din assist-ul lui Bernardo Silva. Manchester City a urcat pe locul 8 în clasament și a ajuns la cota 6 în acest sezon.
Gianluigi Donnarumma, prestație de senzație în poarta lui City
Gianluigi Donnarumma a debutat duminică în poarta celor de la Manchester City. Portarul italian a avut o prestație excelentă între buturile „cetățenilor” și a scos tot în fața „diavolilor”.
El a intervenit excelent în fața lui Sesko, fotbalistul transferat în această vară de la RB Leipzig și a menținut poarta intactă pe parcursul celor 90 de minute.
