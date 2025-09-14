Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Manchester City, victorie la pas contra rivalei United! Se adâncește prăpastia pentru Ruben Amorim - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Manchester City, victorie la pas contra rivalei United! Se adâncește prăpastia pentru Ruben Amorim

Manchester City, victorie la pas contra rivalei United! Se adâncește prăpastia pentru Ruben Amorim

Daniel Işvanca Publicat: 14 septembrie 2025, 20:42

Comentarii
Manchester City, victorie la pas contra rivalei United! Se adâncește prăpastia pentru Ruben Amorim

Manchester City - Manchester United / Profimedia

Manchester City a pus punct seriei de două înfrângeri consecutive în Premier League. Formația antrenată de Pep Guardiola a reușit o victorie clară în fața rivalei Manchester United, la capătul unui meci controlat de „cetățeni”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

A fost și primul succes obținut pe teren propriu în acest sezon de Manchester City, care a urcat pe poziția a opta în clasamentul din prima ligă a Angliei.

Manchester City – Manchester United 3-0

Continuă sezonul modest pentru Manchester United, care a suferit un eșec usturător pe Etihad Stadium, contra rivalei Manchester City. Gruparea lui Pep Guardiola a defilat în fața propriilor suporteri și a condus ostilitățile pe tot parcursul jocului.

Tabela a fost deblocată în minutul 18, când englezul Phil Foden a deschis scorul. Avantajul gazdelor a fost extins după pauză. După ce a marcat de cinci ori în meciul contra Moldovei, Erling Haaland a finalizat excelent din pasa lui Doku (min. 53)

Rezultatul final a fost stabilit tot de atacantul norvegian, care a reușit dubla în minutul 68, din assist-ul lui Bernardo Silva. Manchester City a urcat pe locul 8 în clasament și a ajuns la cota 6 în acest sezon.

Reclamă
Reclamă

Gianluigi Donnarumma, prestație de senzație în poarta lui City

Gianluigi Donnarumma a debutat duminică în poarta celor de la Manchester City. Portarul italian a avut o prestație excelentă între buturile „cetățenilor” și a scos tot în fața „diavolilor”.

El a intervenit excelent în fața lui Sesko, fotbalistul transferat în această vară de la RB Leipzig și a menținut poarta intactă pe parcursul celor 90 de minute.

Ursoaica din Mureş care a desfigurat un localnic, căutată de 30 de ore. Autorizaţia pentru împuşcare a expiratUrsoaica din Mureş care a desfigurat un localnic, căutată de 30 de ore. Autorizaţia pentru împuşcare a expirat
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
De ce nu au doborât piloţii de pe F16 drona intrată în România. Decizia a fost exclusiv a lor
Observator
De ce nu au doborât piloţii de pe F16 drona intrată în România. Decizia a fost exclusiv a lor
Acesta a fost cel mai dureros moment din viața lui Ilie Năstase! Fostul mare tenismen a suferit enorm și nu a uitat nici azi prin ce a trecut : ”Bătut cu bestialitate”
Fanatik.ro
Acesta a fost cel mai dureros moment din viața lui Ilie Năstase! Fostul mare tenismen a suferit enorm și nu a uitat nici azi prin ce a trecut : ”Bătut cu bestialitate”
20:04
VideoJurnal Antena Sport | Zi de sărbătoare la Miercurea Ciuc, înaintea meciului cu FCSB
20:00
Csikszereda – FCSB LIVE TEXT (21:00). Campioana are nevoie de puncte „ca de aer”. Echipele de start
19:32
Adi Vasile jubilează după prima victorie a CSM-ului în Liga Campionilor: „E un castel care trebuie apărat”
19:30
VideoIanis Stoica a văzut roşu, dar a fost salvat de VAR! Guimaraes, gol din lovitura liberă provocată de român
19:30
VIDEOBraga – Gil Vicente LIVE VIDEO (22:30).Estrela – Guimaraes 0-2. Ianis Stoica, ajutat de VAR
19:08
Răzvan Sava, pus la zid de presa din Italia, după gafa din Pisa – Udinese 0-1: “Inacceptabile”
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter 2 Nota primită de Cristi Chivu, după Juventus – Inter 4-3. Italienii au dat verdictul 3 FotoInterdicţia care l-a adus pe Valentin Ceauşescu la Steaua: “Nu ajungea să câştige Cupa Campionilor” 4 România şi-a aflat posibilele adversare din Nations League! “Tricolorii” sunt în urna a treia 5 Ianis Hagi a debutat la Alanyaspor. A adunat primele minute împotriva echipei lui Marius Ștefănescu 6 Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: “Au contribuit foarte mult”
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic