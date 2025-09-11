Gianluigi Donnarumma a vorbit despre Pep Guardiola, după ce a semnat cu Manchester City: "M-a dorit, sunt mândru" - Antena Sport

Gianluigi Donnarumma a vorbit despre antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola. Declarația vine în contextul în care portarul s-a alăturat „cetățenilor”, în perioada de mercato din vară.
Donnarumma s-a despărțit de PSG și a ales să își continue cariera la Manchester City. Portarul a spus că vrea să scrie istorie alături de formația din Premier League și să câștige Liga Campionilor.
Ce a spus Gianluigi Donnarumma despre Pep Guardiola
De asemenea, portarul italian s-a declarat mândru de faptul că Pep Guardiola l-a dorit la Manchester City. Donnarumma a dat de înțeles că, pentru el, este o onoare să fie antrenat de tehnicianul spaniol.
„Să fii antrenat de Pep Guardiola este cel mai bun lucru care i se poate întâmpla unui fotbalist. M-a dorit… Sunt mândru de asta.
Vreau să scriu istorie la Man City, să câștig Liga Campionilor și multe trofee. Este un club care m-a fascinat mereu”, a spus Gianluigi Donnarumma, citat de Fabrizio Romano.
În vârstă de 26 de ani, Gianluigi Donnarumma este cotat la suma de 40 de milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. În cariera sa a mai jucat pentru: Castellammare, AC Milan și PSG.
