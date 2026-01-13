Michael Carrick, prezentat oficial la Manchester United: „Știu de ce este nevoie pentru a avea succes aici” - Antena Sport

Închide meniul
Michael Carrick, prezentat oficial la Manchester United: „Știu de ce este nevoie pentru a avea succes aici"

Home | Fotbal | Premier League | Michael Carrick, prezentat oficial la Manchester United: „Știu de ce este nevoie pentru a avea succes aici"
Michael Carrick, prezentat oficial la Manchester United: „Știu de ce este nevoie pentru a avea succes aici”

Daniel Işvanca Publicat: 13 ianuarie 2026, 22:41

Michael Carrick, prezentat oficial la Manchester United: Știu de ce este nevoie pentru a avea succes aici”

Michael Carrick la baza de antrenament a celor de la United / @manchesterunitedfc

Michael Carrick este înlocuitorul lui Ruben Amorim pe banca celor de la Manchester United, asta după ce legenda de pe Old Trafford a acceptat propunerea conducerii de a rămâne cel puțin până la finalul acestui sezon.

Prezentarea oficială a avut loc în cursul zilei de marți, când acesta a și semnat contractul. Tot atunci, Carrick a oferit și primele declarații în calitate de tehnician al „diavolilor”.

Michael Carrick: „Suntem pregătiți să ne unim forțele”

Michael Carrick este alesul conducerii celor de la Manchester United pentru înlocuirea lui Ruben Amorim, tehnicianul având deja experiență pe banca tehnică, după cele peste 130 de meciuri strânse la Middlesbrough.

La instalarea sa la gruparea de pe Old Trafford, englezul a avut un mesaj războinic atât pentru jucătorii săi, cât și pentru suporterii echipei britanice.

„Știu de ce este nevoie pentru a avea succes aici. Dorința mea este să îi ajut pe jucători să atingă standardele pe care le așteptăm la acest club incredibil, lucru de care știm că acest grup este capabil.

Am lucrat deja cu o parte dintre jucători și, evident, am urmărit echipa îndeaproape în ultimii ani. Am încredere totală în talentul jucătorilor, în dedicarea lor și în abilitatea lor de a avea succes aici. Mai sunt multe lucruri pentru care să ne luptăm în acest sezon, suntem pregătiți să ne unim forțele și să oferim fanilor prestațiile pe care le merită”, a declarat acesta la prezentarea oficială.

