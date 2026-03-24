Mohamed Salah, mesaj emoţionant după anunţul plecării sale de la Liverpool: “Acest club va fi mereu casa mea”

Mohamed Salah (33 de ani) a transmis un mesaj emoţionant de despărţire, după ce Liverpool a transmis oficial că starul egiptean va pleca de pe Anfield la finalul acestui sezon.

Salah a precizat că acesta este un prim mesaj de rămas-bun, urmând ca egipteanul să primească respectul cuvenit după 9 ani formidabili pe Anfield Road. Salah a cucerit numeroase trofee cu Liverpool, printre care două titluri în Anglia, o Ligă a Campionilor, Supercupa Europei şi Mondialul Cluburilor.

“Bună, tuturor. Din păcate, ziua a venit. Asta e prima parte a momentului în care îmi iau rămas-bun. Voi pleca de la Liverpool la finalul acestui sezon.

Vreau să încep prin a spune că nu mi-am imaginat cât de profund acest club, acest oraş, aceşti oameni vor deveni o parte a vieţii mele.

Liverpool nu e doar un club de fotbal. E o pasiune. E o istorie. E un spirit. Nu îi pot explica în cuvinte cuiva care nu e parte a acestui club.