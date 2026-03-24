Mohamed Salah, mesaj emoţionant după anunţul plecării sale de la Liverpool: “Acest club va fi mereu casa mea”

Mohamed Salah (33 de ani) a transmis un mesaj emoţionant de despărţire, după ce Liverpool a transmis oficial că starul egiptean va pleca de pe Anfield la finalul acestui sezon.
Salah a precizat că acesta este un prim mesaj de rămas-bun, urmând ca egipteanul să primească respectul cuvenit după 9 ani formidabili pe Anfield Road. Salah a cucerit numeroase trofee cu Liverpool, printre care două titluri în Anglia, o Ligă a Campionilor, Supercupa Europei şi Mondialul Cluburilor.
“Bună, tuturor. Din păcate, ziua a venit. Asta e prima parte a momentului în care îmi iau rămas-bun. Voi pleca de la Liverpool la finalul acestui sezon.
Vreau să încep prin a spune că nu mi-am imaginat cât de profund acest club, acest oraş, aceşti oameni vor deveni o parte a vieţii mele.
Liverpool nu e doar un club de fotbal. E o pasiune. E o istorie. E un spirit. Nu îi pot explica în cuvinte cuiva care nu e parte a acestui club.
Am câştigat cele mai importante trofee şi am luptat împreună în cele mai grele momente din viaţa noastră.
“Datorită vouă, tuturor, nu voi merge niciodată singur”
Vreau să le mulţumesc tuturor celor care au fost parte din acest club în timpul meu petrecut aici, în special colegilor mei, din trecut şi din prezent.
Şi fanilor. Nu am cuvinte suficiente. Sprijinul pe care mi l-aţi acordat în cea mai bună perioadă a carierei mele şi cel pe care mi l-aţi acordat în cele mai grele momente. E ceva ce nu voi uita niciodată şi ceva ce voi lua mereu cu mine.
Să pleci nu e niciodată uşor. Mi-aţi oferit cele mai frumoase momente din viaţa mea. Voi fi întotdeauna unul dintre voi. Acest club va fi întotdeauna casa mea, pentru mine şi familia mea.
Vă mulţumesc pentru tot. Datorită vouă, tuturor, nu voi merge niciodată singur”, a transmis Mohamed Salah, într-un clip video postat pe contul său de X.
Salah a traversat, până acum, un ultim sezon dificil la Liverpool. În campionat a marcat 5 goluri şi a oferit 6 assist-uri în 22 de meciuri. A marcat 2 goluri şi a dat un assist în 2 meciuri în Cupa Angliei şi 3 goluri şi 2 assist-uri în 9 meciuri în Liga Campionilor. Recent, Salah a făcut un meci mare cu Galatasaray, reuşind un gol şi un assist în victoria fabuloasă, cu 4-0, cu echipa turcă, în retur, după 0-1 în tur. Pentru Salah şi Liverpool urmează un duel “de foc” cu PSG în sferturile Ligii Campionilor.
Cotat la 30 de milioane de euro în prezent, Salah ar putea să ajungă în Arabia Saudită din vară. Egipteanul a stârnit interesul mai multor echipe de acolo. În special Al-Hilal a încercat în mai multe rânduri să îl transfere, iar mai mult ca sigur echipa saudită nu a renunţat la visul de a-i obţine semnătura.
- Mohamed Salah a distrus concurența în Premier League! Cifre uluitoare reușite de la sosirea la Liverpool
- Mohamed Salah pleacă de la Liverpool! Anunţul oficial al “cormoranilor”
- Veste cumplită pentru Arsenal! Mikel Arteta l-a pierdut pe jucătorul de 70 de milioane de euro
- Premier League ar putea avea 7 echipe în Liga Campionilor, în sezonul 2026-2027
- The Weeknd mută fotbalul de pe Wembley. Supercupa nu se va disputa în Anglia