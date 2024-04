Mohamed Salah şi Jurgen Klopp, conflict aprins în timpul meciului! Liverpool, OUT din cursa pentru titlu - Antena Sport

Acord total între şefii lui Liverpool şi cei ai lui Feyenoord. Arne Slot îl va înlocui pe Jurgen Klopp şi va fi noul manager al clubului de pe Anfield.

„S-a ajuns la un acord pentru compensaţiile pe care le va primi Feyenoord. Slot a ajutat-o pe Feyenoord să câştige titlul în Eredivisie 2022-23, iar în acest sezon a câştigat Cupa Olandei„, anunţă bbc.com.

Arne Slot a avut un sezon foarte bun cu Feyenoord. Tehnicianul olandez a reuşit să o califice pe Feyenoord în grupele Ligii Campionilor. Feyenoord e pe 2 în campionatul olandez, cu 75 de puncte. Lider e PSV, cu 84 de puncte. Primele două clasate la finalul campionatului olandez merg direct în Liga Campionilor. Mai sunt de jucat 3 etape, dar totul e deja decis în fruntea campionatului olandez.

Al treilea loc din campionatul Olandei merge în preliminariile Ligii Campionilor. Acesta e ocupat momentan de Twente, care are 63 de puncte. Twente e foarte aproape să se claseze matematic pe 3. Ea are 8 puncte avans faţă de AZ Alkmaar, cu 3 etape înainte de final. AZ Alkmaar are însă şi o restanţă.