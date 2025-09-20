Repriză nebună în Manchester United - Chelsea! Două „roșii”, două goluri și trei schimbări în timp record - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 20 septembrie 2025, 20:05

Cadru din Manchester United - Chelsea /Getty Images

Manchester United – Cheslea este capul de afiș al etapei cu numărul 5 din Premier League. Duelul de pe Old Trafford a început tare, iar echilibrul numeric s-a destabilizat după doar cinci minute.

În minutul 7 al disputei, antrenorul Enzo Maresca efectuase deja două modificări, ca mai apoi echipa londoneză să încaseze și un gol. Un adevărat coșmar pentru câștigătoarea UEFA Conference League.

Fanii lui Chelsea nu au înțeles nimic din prima repriză de pe Old Trafford

Chelsea avea de partea sa trei meciuri consecutive fără eșec în duelurile cu Manchester United, iar echipa antrenată de Enzo Maresca a venit încrezătoare pe ”Teatrul Viselor”, pentru disputa din etapa a cincea.

Meciul a început însă cum nu se putea mai rău pentru londonezi. După doar cinci minute, oaspeții au rămas în 10 oameni, după ce portarul Robert Sanchez a încasat cartonașul roșu, pentru un fault din postura de ultim apărător asupra lui Mbeumo.

Antrenorul lui Chelsea s-a văzut nevoit să facă prima modificare, iar Estevao a fost cel sacrificat pentru ca Filip Jorgensen să intre în poartă. Peste doar un minut, tehnicianul oaspeților l-a scos și pe Pedro Neto, pentru a-l introduce pe Tosin Adarabioyo, jucător de profil defensiv.

Coșmarul pentru băieții lui Maresca a continuat, asta pentru că Manchester United a reușit deschiderea scorului. Servit excelent de Dorgu, Bruno Fernandes a marcat pentru „diavoli”, în minutul 14.

Deciziile inexplicabile au continuat și după acest gol. Managerul lui Chelsea a înlocuit vedeta echipei, Cole Palmer, care a fost schimbat cu Andrey Santos în minutul 21. Chelsea este formația care a făcut cele mai rapide trei schimbări din istoria unii meci de Premier League.

Ca să fie totul și mai crunt, Casemiro a majorat avantajul celor de la Manchester United, cu un gol marcat în minutul 37. El a punctat din pasa lui Harry Maguire. În prelungirile primei părți, brazilianul a fost eliminat pentru al doilea galben.

