Newcastle - Arsenal 1-2. "Tunarii" s-au impus dramatic, în minutul 90+6. Controversă uriaşă pe final - Antena Sport

Arsenal a câştigat cu 2-1 meciul de pe terenul lui Newcastle, din etapa a şasea din Premier League. “Tunarii” lui Mikel Arteta au obţinut victoria în prelungiri, după o răsturnare spectaculoasă de scor.

Gabriel Magalhaes a fost eroul echipei lui Mikel Arteta. El a marcat golul victoriei în minutul 90+6 şi a adus trei puncte uriaşe “tunarilor”, în contextul în care liderul Liverpool a pierdut sâmbătă pe terenul lui Crystal Palace.

Newcastle – Arsenal 1-2. Final dramatic pe St. James’ Park. “Tunarii” au urcat pe locul 2 în Premier League

Newcastle a deschis scorul în minutul 34 prin Woltemade, cel care a înscris cu o lovitură de cap. Echipa lui Eddie Howe a rezistat până în minutul 84, atunci când Mikel Merino a înscris, tot cu o lovitură de cap.

La câteva zeci de secunde, Newcastle a cerut o lovitură de la 11 metri. Gabriel Magalhaes a blocat o centrare cu mâna, dar “coţofenele” nu au primit penalty, după ce arbitrul nu a fost chemat la monitorul VAR. Nu a fost singura fază controversată a meciului, echipa lui Arteta cerând un penalty în minutul 17.