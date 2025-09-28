Newcastle - Arsenal 1-2. "Tunarii" s-au impus dramatic, în minutul 90+6. Controversă uriaşă pe final - Antena Sport

Arsenal a câştigat cu 2-1 meciul de pe terenul lui Newcastle, din etapa a şasea din Premier League. “Tunarii” lui Mikel Arteta au obţinut victoria în prelungiri, după o răsturnare spectaculoasă de scor.
Gabriel Magalhaes a fost eroul echipei lui Mikel Arteta. El a marcat golul victoriei în minutul 90+6 şi a adus trei puncte uriaşe “tunarilor”, în contextul în care liderul Liverpool a pierdut sâmbătă pe terenul lui Crystal Palace.
Newcastle – Arsenal 1-2. Final dramatic pe St. James’ Park. “Tunarii” au urcat pe locul 2 în Premier League
Newcastle a deschis scorul în minutul 34 prin Woltemade, cel care a înscris cu o lovitură de cap. Echipa lui Eddie Howe a rezistat până în minutul 84, atunci când Mikel Merino a înscris, tot cu o lovitură de cap.
La câteva zeci de secunde, Newcastle a cerut o lovitură de la 11 metri. Gabriel Magalhaes a blocat o centrare cu mâna, dar “coţofenele” nu au primit penalty, după ce arbitrul nu a fost chemat la monitorul VAR. Nu a fost singura fază controversată a meciului, echipa lui Arteta cerând un penalty în minutul 17.
WE. NEVER. GIVE. UP. 👊 pic.twitter.com/xiTvil7iNZ
— Arsenal (@Arsenal) September 28, 2025
Aşa cum s-a întâmplat şi în meciul cu Liverpool, Newcastle a cedat în prelungiri. În minutul 90+6, în urma unui corner, Gabriel Magalhaes a înscris cu o lovitură de cap, iar “tunarii” se întorc la Londra cu toate cele trei puncte.
Victoria de pe terenul lui Newcastle o aduce pe Arsenal pe locul 2, cu 13 puncte, la doar 2 puncte în spatele liderului Liverpool. “Cormoranii” au pierdut sâmbătă pe terenul lui Crystal Palace şi au suferit prima înfrângere a sezonului. De partea cealaltă, Newcastle rămâne pe locul 15, cu 6 puncte.
