Newcastle - Arsenal 1-2. "Tunarii" s-au impus dramatic, în minutul 90+6. Controversă uriaşă pe final - Antena Sport

Newcastle - Arsenal 1-2. "Tunarii" s-au impus dramatic, în minutul 90+6. Controversă uriaşă pe final

Home | Fotbal | Premier League | Newcastle – Arsenal 1-2. "Tunarii" s-au impus dramatic, în minutul 90+6. Controversă uriaşă pe final

Newcastle – Arsenal 1-2. “Tunarii” s-au impus dramatic, în minutul 90+6. Controversă uriaşă pe final

Publicat: 28 septembrie 2025, 20:42

Newcastle – Arsenal 1-2. Tunarii s-au impus dramatic, în minutul 90+6. Controversă uriaşă pe final

Gabriel Magalhaes, după ce a marcat în Newcastle - Arsenal 1-2 / Profimedia

Arsenal a câştigat cu 2-1 meciul de pe terenul lui Newcastle, din etapa a şasea din Premier League. “Tunarii” lui Mikel Arteta au obţinut victoria în prelungiri, după o răsturnare spectaculoasă de scor.

Gabriel Magalhaes a fost eroul echipei lui Mikel Arteta. El a marcat golul victoriei în minutul 90+6 şi a adus trei puncte uriaşe “tunarilor”, în contextul în care liderul Liverpool a pierdut sâmbătă pe terenul lui Crystal Palace.

Newcastle – Arsenal 1-2. Final dramatic pe St. James’ Park. “Tunarii” au urcat pe locul 2 în Premier League

Newcastle a deschis scorul în minutul 34 prin Woltemade, cel care a înscris cu o lovitură de cap. Echipa lui Eddie Howe a rezistat până în minutul 84, atunci când Mikel Merino a înscris, tot cu o lovitură de cap.

La câteva zeci de secunde, Newcastle a cerut o lovitură de la 11 metri. Gabriel Magalhaes a blocat o centrare cu mâna, dar “coţofenele” nu au primit penalty, după ce arbitrul nu a fost chemat la monitorul VAR. Nu a fost singura fază controversată a meciului, echipa lui Arteta cerând un penalty în minutul 17.

Aşa cum s-a întâmplat şi în meciul cu Liverpool, Newcastle a cedat în prelungiri. În minutul 90+6, în urma unui corner, Gabriel Magalhaes a înscris cu o lovitură de cap, iar “tunarii” se întorc la Londra cu toate cele trei puncte.

Victoria de pe terenul lui Newcastle o aduce pe Arsenal pe locul 2, cu 13 puncte, la doar 2 puncte în spatele liderului Liverpool. “Cormoranii” au pierdut sâmbătă pe terenul lui Crystal Palace şi au suferit prima înfrângere a sezonului. De partea cealaltă, Newcastle rămâne pe locul 15, cu 6 puncte.

1 "Vin să ia salariile unor români"! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 2 Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: "Nu avem la nivelul lui" 3 Andrei Nicolescu, replică acidă pentru Mihai Rotaru, după eliminarea lui Bancu: "Asta e partea rea din ce e la Craiova" 4 „O mizerie". Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul" transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS 5 Ce a scandat galeria lui Dinamo după egalul smuls cu Universitatea Craiova. Alb-roșiii, în extaz 6 Cagliari – Inter 0-2. A treia victorie consecutivă pentru echipa lui Cristi Chivu. Lautaro și Esposito au marcat
