Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

S-a scris un nou record în Premier League! Cifrele dramatismului din cea mai recentă etapă din Anglia - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | S-a scris un nou record în Premier League! Cifrele dramatismului din cea mai recentă etapă din Anglia

S-a scris un nou record în Premier League! Cifrele dramatismului din cea mai recentă etapă din Anglia

Andrei Nicolae Publicat: 28 septembrie 2025, 15:23

Comentarii
S-a scris un nou record în Premier League! Cifrele dramatismului din cea mai recentă etapă din Anglia

Eddie Nketiah, în timpul meciului dintre Crystal Palace și Liverpool / Profimedia

Premier League le-a oferit fanilor săi un spectacol rar sâmbătă. În primul rând, deoarece, cu 24 de goluri marcate în 7 meciuri, s-a înregistrat o medie de 3,5 goluri pe meci, dar mai ales pentru că, dintre aceste 24 de goluri, opt au fost marcate în prelungiri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit Opta, niciodată în istoria campionatului nu s-a înregistrat o astfel de “avalanşă” de goluri după cele 90 de minute regulamentare.

Cum s-a scris istorie în Premier League

Scenarii pline de răsturnări de situaţie, în special la Selhurst Park, stadionul echipei Crystal Palace, care a realizat una dintre cele mai mari surprize ale weekendului. Eddie Nketiah a permis echipei sale să învingă Liverpool (2-1), liderul campionatului, în timp ce timpul suplimentar era deja depăşit cu o minut (90+7).

Acelaşi scenariu s-a repetat şi pentru Tottenham, care a obţinut un punct din egalul cu Wolverhampton (1-1) graţie lui João Palhinha (90+4), sau pentru Éli Junior Kroupi, autorul golului egalizator pentru Bournemouth la Leeds (2-2) în minutul 90+3.

În timp ce meciul de la Stamford Bridge se îndrepta spre un rezultat de egalitate, Brighton a reuşit să înscrie două goluri şi să se impună în faţa echipei Chelsea (90+2 prin Maxim de Cuyper şi 90+10 prin Danny Welbeck). Dacă al doilea gol, marcat foarte târziu, nu a făcut decât să pecetluiască rezultatul, acesta nu este singurul care nu a avut un impact direct asupra soartei meciului.

Reclamă
Reclamă

Mathias Jensen a marcat şi el în ultimele minute (90+5) cu Brentford, fără consecinţe reale, deoarece echipa sa conducea deja pe Manchester United (scor final 3-1). Acelaşi lucru este valabil şi pentru de neopritul Erling Haaland (25 de ani), autor a două goluri în prelungiri (90, 90+3), care nu au făcut decât să majoreze scorul în victoria Manchester City împotriva Burnley (5-1).

Deşi s-au disputat 7 meciuri din etapa a şasea a campionatului, recordul se poate schimba, deoarece trei meciuri urmează să se dispute până luni seara.

Tradiţia păstrată cu sfinţenie care a dat viaţă unui festival. Oamenii vin de la sute de kilometri pentru astaTradiţia păstrată cu sfinţenie care a dat viaţă unui festival. Oamenii vin de la sute de kilometri pentru asta
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori
Observator
Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori
Gigi Becali a virat banii către CFR Cluj! Ce sumă a încasat Nelutu Varga la finalul săptămânii!
Fanatik.ro
Gigi Becali a virat banii către CFR Cluj! Ce sumă a încasat Nelutu Varga la finalul săptămânii!
15:11
VideoBernadette Szocs, serie de 5 puncte la rând în finalul meciului cu Yuan Wan! Nu i-a dat nicio şansă nemţoaicei
15:00
Un titular de la Real Madrid e OUT. Xabi Alonso are un post descoperit cu doar o lună înainte de El Clasico
14:53
VIDEOBernadette Szocs – Yuan Wan 3-0. Victorie clară pentru româncă la simplu. La dublu mixt a părăsit turneul
14:33
Farul – Unirea Slobozia, 17:30, LIVE SCORE. Constănţenii, fără victorie în ultimele două meciuri
14:27
Directorul sportiv de la Legia Varșovia “a dat cărțile pe față”. De ce nu s-a făcut transferul lui Ianis Hagi
14:06
Reacţia lui Andrei Nicolescu după scandalul de la derby-ul Universitatea Craiova – Dinamo 2-2!
Vezi toate știrile
1 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 2 Andrei Nicolescu, replică acidă pentru Mihai Rotaru, după eliminarea lui Bancu: “Asta e partea rea din ce e la Craiova” 3 Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui” 4 „O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS 5 Ce a scandat galeria lui Dinamo după egalul smuls cu Universitatea Craiova. Alb-roșiii, în extaz 6 Cagliari – Inter 0-2. A treia victorie consecutivă pentru echipa lui Cristi Chivu. Lautaro și Esposito au marcat
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”