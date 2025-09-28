S-a scris un nou record în Premier League! Cifrele dramatismului din cea mai recentă etapă din Anglia - Antena Sport

Premier League le-a oferit fanilor săi un spectacol rar sâmbătă. În primul rând, deoarece, cu 24 de goluri marcate în 7 meciuri, s-a înregistrat o medie de 3,5 goluri pe meci, dar mai ales pentru că, dintre aceste 24 de goluri, opt au fost marcate în prelungiri.

Potrivit Opta, niciodată în istoria campionatului nu s-a înregistrat o astfel de “avalanşă” de goluri după cele 90 de minute regulamentare.

Cum s-a scris istorie în Premier League

Scenarii pline de răsturnări de situaţie, în special la Selhurst Park, stadionul echipei Crystal Palace, care a realizat una dintre cele mai mari surprize ale weekendului. Eddie Nketiah a permis echipei sale să învingă Liverpool (2-1), liderul campionatului, în timp ce timpul suplimentar era deja depăşit cu o minut (90+7).

Acelaşi scenariu s-a repetat şi pentru Tottenham, care a obţinut un punct din egalul cu Wolverhampton (1-1) graţie lui João Palhinha (90+4), sau pentru Éli Junior Kroupi, autorul golului egalizator pentru Bournemouth la Leeds (2-2) în minutul 90+3.

În timp ce meciul de la Stamford Bridge se îndrepta spre un rezultat de egalitate, Brighton a reuşit să înscrie două goluri şi să se impună în faţa echipei Chelsea (90+2 prin Maxim de Cuyper şi 90+10 prin Danny Welbeck). Dacă al doilea gol, marcat foarte târziu, nu a făcut decât să pecetluiască rezultatul, acesta nu este singurul care nu a avut un impact direct asupra soartei meciului.