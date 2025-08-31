Nicolas Jackson, întors din drum de Chelsea după accidentarea lui Delap! Atacantul era ca și împrumutat la Bayern - Antena Sport

Împrumutul atacantului senegalez Nicolas Jackson la Bayern Munchen, dat ca sigur după un acord între Chelsea şi clubul munchenez de fotbal, a eşuat în cele din urmă, sâmbătă, după ce clubul englez a anunţat că doreşte să-l păstreze pe Jackson după accidentarea proaspătului său recrut Liam Delap, citat de AFP.

“Chelsea ne-a informat că ei doresc să-l recupereze pe jucător, după ce s-au pus de acord ieri (vineri). Situaţia actuală, este aceea că jucătorul se află la Munchen, iar noi îl vom trimite la Londra”, a explicat directorul sportiv al lui Bayern, Max Eberl, sâmbătă seară, la finalul meciului de campionat cu Augsburg câştigat de bavarezi (3-2).

Nicolas Jackson s-a întors la Chelsea, după accidentarea lui Delap

Nicolas Jackson a sosit în cursul după-amiezii la Munchen pentru a efectua vizita medicală, după ce Bayern şi Chelsea au căzut de acord pentru un împrumut pe un an şi 15 milioane euro, cu o opţiune de cumpărare de activat de 65 milioane euro, conform presei engleze şi germane, notează agerpres.ro.

Dar accidentarea lui Liam Delap, noul atacant al lui Chelsea, sâmbătă cu Fulham, a condus clubul englez să se răzgândească.

Antrenorul Enzo Maresca a evocat o posibilă absenţă de “şase, opt săptămâni” pentru Delap, iar Chelsea a informat-o pe Bayern despre schimbarea sa de plan, cerându-i lui Jackson să se întoarcă la Londra.