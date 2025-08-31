Nicolas Jackson, întors din drum de Chelsea după accidentarea lui Delap! Atacantul era ca și împrumutat la Bayern - Antena Sport

Închide meniul
Nicolas Jackson, întors din drum de Chelsea după accidentarea lui Delap! Atacantul era ca și împrumutat la Bayern

Nicolas Jackson, întors din drum de Chelsea după accidentarea lui Delap! Atacantul era ca și împrumutat la Bayern

Nicolas Jackson, întors din drum de Chelsea după accidentarea lui Delap! Atacantul era ca și împrumutat la Bayern

Alex Ioniță Publicat: 31 august 2025, 16:49

Nicolas Jackson, întors din drum de Chelsea după accidentarea lui Delap! Atacantul era ca și împrumutat la Bayern

Împrumutul atacantului senegalez Nicolas Jackson la Bayern Munchen, dat ca sigur după un acord între Chelsea şi clubul munchenez de fotbal, a eşuat în cele din urmă, sâmbătă, după ce clubul englez a anunţat că doreşte să-l păstreze pe Jackson după accidentarea proaspătului său recrut Liam Delap, citat de AFP.

“Chelsea ne-a informat că ei doresc să-l recupereze pe jucător, după ce s-au pus de acord ieri (vineri). Situaţia actuală, este aceea că jucătorul se află la Munchen, iar noi îl vom trimite la Londra”, a explicat directorul sportiv al lui Bayern, Max Eberl, sâmbătă seară, la finalul meciului de campionat cu Augsburg câştigat de bavarezi (3-2).

Nicolas Jackson s-a întors la Chelsea, după accidentarea lui Delap

Nicolas Jackson a sosit în cursul după-amiezii la Munchen pentru a efectua vizita medicală, după ce Bayern şi Chelsea au căzut de acord pentru un împrumut pe un an şi 15 milioane euro, cu o opţiune de cumpărare de activat de 65 milioane euro, conform presei engleze şi germane, notează agerpres.ro.

Dar accidentarea lui Liam Delap, noul atacant al lui Chelsea, sâmbătă cu Fulham, a condus clubul englez să se răzgândească.

Antrenorul Enzo Maresca a evocat o posibilă absenţă de “şase, opt săptămâni” pentru Delap, iar Chelsea a informat-o pe Bayern despre schimbarea sa de plan, cerându-i lui Jackson să se întoarcă la Londra.

Mercato se încheie în cel puţin 48 de ore, iar Bayern încearcă să-şi întărească sectorul ofensiv, după plecările lui Thomas Muller (la Vancouver), Leroy Sane ( Galatasaray), Mathys Tel (împrumutat la Tottenham), Kingsley Coman (Al-Nassr), compensaţi doar prin sosirea lui Luis Diaz de la Liverpool.

Manchester United și-a vândut puștiul crescut în academie. Alejandro Garnacho, transferat de Chelsea

Chelsea l-a transferat pe argentinianul Alejandro Garnacho de la Manchester United, jucătorul semnând un contract pe şapte ani, a anunţat sâmbătă gruparea din Premier League.

Transferul ar fi în valoare de 40 de milioane de lire sterline.

Valoarea de transfer a lui Garnacho, în vârstă de 21 de ani, este a patra în topul celor mai scumpe transferuri ale jucătorilor de la United, după Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku şi Angel di Maria.

“Este un moment incredibil pentru familia mea şi pentru mine să ne alăturăm acestui club extraordinar. Abia aştept să încep“, a declarat Garnacho, potrivit news.ro.

Garnacho, care a marcat 11 goluri şi a oferit 10 pase decisive pentru United în sezonul trecut, a jucat 144 de meciuri în toate competiţiile pentru această echipă, marcând 26 de goluri. Argentinianul a venit la academia “diavolilor roșii” în 2020, atunci când a fost adus de la Atletico Madrid.

Jucătorul de 21 de ani a debutat la United sub comanda lui Ralf Rangnick pe 28 aprilie 2022, când avea 17 ani.

