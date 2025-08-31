Pep Guardiola a răbufnit după un nou eşec al lui Manchester City: "Am uitat să jucăm fotbal" - Antena Sport

Pep Guardiola a oferit prima reacţie, după ce Manchester City a suferit al doilea eşec consecutiv în Premier League, după trei etape disputate. “Cetăţenii” au fost învinşi de Brighton, scor 2-1.
Managerul lui Manchester City s-a plâns de faptul că după ce jucătorii săi au fost egalaţi, nivelul echipei sale a fost unul scăzut. “Cetăţenii” au fost cei care au deschis scorul, prin Erling Haaland, în minutul 34, iar James Milner a egalat din penalty, în minutul 67. Golul victoriei a fost marcat de Gruda în minutul 89.
Pep Guardiola a răbufnit după un nou eşec al lui Manchester City
După ce s-a plâns de reacţia echipei sale, de după primul gol încasat de la Brighton, Pep Guardiola a subliniat faptul că sezonul abia a început, iar Manchester City va avea timp să se redreseze.
“Am primit două goluri. Am fost excelenţi timp de o oră. După, am uitat să jucăm. Ne-am gândit la consecinţe. Îmi plac multe, multe lucruri la noi. Cum a fost cu Tottenham, am început bine. Mi-a plăcut ce a făcut echipa, dar nu am reuşit să câştigăm. După ce am primit gol, nu am mai jucat.
Dar e un meci. Sezonul abia a început. Ne aşteaptă un sezon foarte lung, vom vedea ce se întâmplă.
Avem o echipă foarte bună şi am schimbat multe lucruri faţă de trecut, ceea ce e normal. Avem nevoie ca noii jucători să se adapteze şi avem nevoie ca cei vechi să-i ajute”, a declarat Pep Guardiola, conform BBC.com, după Brighton – Manchester City 2-1.
După eşecul suferit de rivala Manchester City, Manchester United a primit o veste bună. Pentru prima dată din etapa a 13-a a stagiunii trecute, “diavolii” vor încheia o rundă de Premier League în prima jumătate a clasamentului. Trupa lui Ruben Amorim are patru puncte şi ocupă locul opt, cu un punct în plus faţă de “cetăţeni”.
Tottenham, noul coşmar al lui Pep Guardiola
Manchester City a pierdut meciul de pe teren propriu cu Tottenham, scor 0-2, în etapa a doua din Premier League. Echipa lui Pep Guardiola a comis mai multe greşeli în apărare, iar câştigătoarea Europa League a stabilit scorul final încă din ultimele minute ale primei reprize.