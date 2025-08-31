Pep Guardiola a răbufnit după un nou eşec al lui Manchester City: "Am uitat să jucăm fotbal" - Antena Sport

Închide meniul
Pep Guardiola a răbufnit după un nou eşec al lui Manchester City: "Am uitat să jucăm fotbal"

Pep Guardiola a răbufnit după un nou eşec al lui Manchester City: "Am uitat să jucăm fotbal"

Pep Guardiola a răbufnit după un nou eşec al lui Manchester City: “Am uitat să jucăm fotbal”

Publicat: 31 august 2025, 18:53

Pep Guardiola a răbufnit după un nou eşec al lui Manchester City: Am uitat să jucăm fotbal

Pep Guardiola, la finalul unui meci al lui Manchester City/ Profimedia

Pep Guardiola a oferit prima reacţie, după ce Manchester City a suferit al doilea eşec consecutiv în Premier League, după trei etape disputate. “Cetăţenii” au fost învinşi de Brighton, scor 2-1.

Managerul lui Manchester City s-a plâns de faptul că după ce jucătorii săi au fost egalaţi, nivelul echipei sale a fost unul scăzut. “Cetăţenii” au fost cei care au deschis scorul, prin Erling Haaland, în minutul 34, iar James Milner a egalat din penalty, în minutul 67. Golul victoriei a fost marcat de Gruda în minutul 89.

Pep Guardiola a răbufnit după un nou eşec al lui Manchester City

După ce s-a plâns de reacţia echipei sale, de după primul gol încasat de la Brighton, Pep Guardiola a subliniat faptul că sezonul abia a început, iar Manchester City va avea timp să se redreseze.

“Am primit două goluri. Am fost excelenţi timp de o oră. După, am uitat să jucăm. Ne-am gândit la consecinţe. Îmi plac multe, multe lucruri la noi. Cum a fost cu Tottenham, am început bine. Mi-a plăcut ce a făcut echipa, dar nu am reuşit să câştigăm. După ce am primit gol, nu am mai jucat.

Dar e un meci. Sezonul abia a început. Ne aşteaptă un sezon foarte lung, vom vedea ce se întâmplă.

Avem o echipă foarte bună şi am schimbat multe lucruri faţă de trecut, ceea ce e normal. Avem nevoie ca noii jucători să se adapteze şi avem nevoie ca cei vechi să-i ajute”, a declarat Pep Guardiola, conform BBC.com, după Brighton – Manchester City 2-1.

După eşecul suferit de rivala Manchester City, Manchester United a primit o veste bună. Pentru prima dată din etapa a 13-a a stagiunii trecute, “diavolii” vor încheia o rundă de Premier League în prima jumătate a clasamentului. Trupa lui Ruben Amorim are patru puncte şi ocupă locul opt, cu un punct în plus faţă de “cetăţeni”.

Tottenham, noul coşmar al lui Pep Guardiola

Manchester City a pierdut meciul de pe teren propriu cu Tottenham, scor 0-2, în etapa a doua din Premier League. Echipa lui Pep Guardiola a comis mai multe greşeli în apărare, iar câştigătoarea Europa League a stabilit scorul final încă din ultimele minute ale primei reprize.

Tottenham s-a dovedit a fi o nucă tare pentru Manchester City în era Guardiola, fie că vorbim de Premier League sau despre meciurile din cupele europene (n.r. dubla dramatică din sferturile Champions League din 2019). La mai puţin de un an de la umilinţa de pe teren propriu cu Spurs, 0-4, City a înregistrat sâmbătă o nouă înfrângere dureroasă.

În ceea ce îl priveşte pe Pep Guardiola, aceasta este a zecea înfrângere a carierei în faţa lui Tottenham. O singură echipă a mai reuşit să se impună în faţa antrenorului spaniol de 10 ori, aceea fiind Liverpool.

