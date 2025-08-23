Tottenham, noul coşmar al lui Pep Guardiola! Statistica îi dă fiori antrenorului de la Manchester City - Antena Sport

Manchester City a pierdut meciul de pe teren propriu cu Tottenham, scor 0-2, în etapa a doua din Premier League. Echipa lui Pep Guardiola a comis mai multe greşeli în apărare, iar câştigătoarea Europa League a stabilit scorul final încă din ultimele minute ale primei reprize.
După începutul foarte bun de sezon, când a câştigat cu 4-0 pe terenul lui Wolverhampton, în prima etapă a noului sezon din Premier League, echipa lui Pep Guardiola a fost readusă cu picioarele pe pământ.
Pep Guardiola a pierdut de 10 ori în faţa lui Tottenham
Tottenham s-a dovedit a fi o nucă tare pentru Manchester City în era Guardiola, fie că vorbim de Premier League sau despre meciurile din cupele europene (n.r. dubla dramatică din sferturile Champions League din 2019). La mai puţin de un an de la umilinţa de pe teren propriu cu Spurs, 0-4, City a înregistrat sâmbătă o nouă înfrângere dureroasă.
În ceea ce îl priveşte pe Pep Guardiola, aceasta este a zecea înfrângere a carierei în faţa lui Tottenham. O singură echipă a mai reuşit să se impună în faţa antrenorului spaniol de 10 ori, aceea fiind Liverpool.
🚨‼️ Pep Guardiola has lost 10 times in total against Tottenham. It’s the joint most amount of defeats he has against any other side, level with Liverpool. (BBC) pic.twitter.com/Dlxhgg5ScN
— EuroFoot (@eurofootcom) August 23, 2025
Pentru Pep Guardiola şi Manchester City urmează acum deplasarea din etapa a treia de pe terenul celor de la Brighton, în timp ce Tottenham va reveni în nordul Londrei pentru meciul cu Bournemouth.
Gafă uriașă în Manchester City – Tottenham
Gafă uriașă în duelul dintre Manchester City și Tottenham, din etapa a doua de Premier League. James Trafford, tânărul portarul titularizat de Pep Guardiola în partida cu Spurs, a greșit incredibil la golul secund marcat de trupa lui Radu Drăgușin.
Ederson, titularul dintre buturile porții lui Manchester City din sezoanele precedente, a fost lăsat pe banca de rezerve pentru confruntarea cu Tottenham. Brazilianul e aproape să se despartă de „cetățeni”, ținând cont de oferta primită de la Galatasaray.