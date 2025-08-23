Tottenham, noul coşmar al lui Pep Guardiola! Statistica îi dă fiori antrenorului de la Manchester City - Antena Sport

Manchester City a pierdut meciul de pe teren propriu cu Tottenham, scor 0-2, în etapa a doua din Premier League. Echipa lui Pep Guardiola a comis mai multe greşeli în apărare, iar câştigătoarea Europa League a stabilit scorul final încă din ultimele minute ale primei reprize.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După începutul foarte bun de sezon, când a câştigat cu 4-0 pe terenul lui Wolverhampton, în prima etapă a noului sezon din Premier League, echipa lui Pep Guardiola a fost readusă cu picioarele pe pământ.

Pep Guardiola a pierdut de 10 ori în faţa lui Tottenham

Tottenham s-a dovedit a fi o nucă tare pentru Manchester City în era Guardiola, fie că vorbim de Premier League sau despre meciurile din cupele europene (n.r. dubla dramatică din sferturile Champions League din 2019). La mai puţin de un an de la umilinţa de pe teren propriu cu Spurs, 0-4, City a înregistrat sâmbătă o nouă înfrângere dureroasă.

În ceea ce îl priveşte pe Pep Guardiola, aceasta este a zecea înfrângere a carierei în faţa lui Tottenham. O singură echipă a mai reuşit să se impună în faţa antrenorului spaniol de 10 ori, aceea fiind Liverpool.

🚨‼️ Pep Guardiola has lost 10 times in total against Tottenham. It’s the joint most amount of defeats he has against any other side, level with Liverpool. (BBC) pic.twitter.com/Dlxhgg5ScN

— EuroFoot (@eurofootcom) August 23, 2025