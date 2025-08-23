Tottenham, noul coşmar al lui Pep Guardiola! Statistica îi dă fiori antrenorului de la Manchester City - Antena Sport

Închide meniul
Tottenham, noul coşmar al lui Pep Guardiola! Statistica îi dă fiori antrenorului de la Manchester City

Publicat: 23 august 2025, 18:48

Tottenham, noul coşmar al lui Pep Guardiola! Statistica îi dă fiori antrenorului de la Manchester City

Pep Guardiola, în timpul meciului Manchester City - Tottenham / Profimedia

Manchester City a pierdut meciul de pe teren propriu cu Tottenham, scor 0-2, în etapa a doua din Premier League. Echipa lui Pep Guardiola a comis mai multe greşeli în apărare, iar câştigătoarea Europa League a stabilit scorul final încă din ultimele minute ale primei reprize.

După începutul foarte bun de sezon, când a câştigat cu 4-0 pe terenul lui Wolverhampton, în prima etapă a noului sezon din Premier League, echipa lui Pep Guardiola a fost readusă cu picioarele pe pământ.

Pep Guardiola a pierdut de 10 ori în faţa lui Tottenham

Tottenham s-a dovedit a fi o nucă tare pentru Manchester City în era Guardiola, fie că vorbim de Premier League sau despre meciurile din cupele europene (n.r. dubla dramatică din sferturile Champions League din 2019). La mai puţin de un an de la umilinţa de pe teren propriu cu Spurs, 0-4, City a înregistrat sâmbătă o nouă înfrângere dureroasă.

În ceea ce îl priveşte pe Pep Guardiola, aceasta este a zecea înfrângere a carierei în faţa lui Tottenham. O singură echipă a mai reuşit să se impună în faţa antrenorului spaniol de 10 ori, aceea fiind Liverpool.

Pentru Pep Guardiola şi Manchester City urmează acum deplasarea din etapa a treia de pe terenul celor de la Brighton, în timp ce Tottenham va reveni în nordul Londrei pentru meciul cu Bournemouth.

Gafă uriașă în Manchester City – Tottenham

Gafă uriașă în duelul dintre Manchester City și Tottenham, din etapa a doua de Premier League. James Trafford, tânărul portarul titularizat de Pep Guardiola în partida cu Spurs, a greșit incredibil la golul secund marcat de trupa lui Radu Drăgușin.

Ederson, titularul dintre buturile porții lui Manchester City din sezoanele precedente, a fost lăsat pe banca de rezerve pentru confruntarea cu Tottenham. Brazilianul e aproape să se despartă de „cetățeni”, ținând cont de oferta primită de la Galatasaray.

Tottenham a deschis scorul pe terenul lui Manchester City în minutul 35. Brennan Johnson a primit o pasă de la Richarlison și l-a învins pe James Trafford cu un șut din interiorul careului. Golul a fost validat de VAR, după o presupusă poziție de offsaid.

În prelungirile primei reprize, Tottenham a mai marcat un gol. Londonezii au profitat de gafa inexplicabilă comisă de James Trafford, care a dorit să-i paseze unui coechipier în careu. Balonul a fost „furat” de Richarlison, și în cele din urmă a ajuns la Palhinha, care a dus scorul la 2-0.

După această gafă, fanii lui Manchester City au cerut de urgență transferul lui Gianluigi Donnarumma. Portarul care s-a despărțit de PSG este dorit de Pep Guardiola pe Etihad.

