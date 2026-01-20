Pep Guardiola, cheltuieli uriașe pe transferuri în Anglia! Ce record a stabilit antrenorul lui Manchester City - Antena Sport

Manchester City a oficializat luni transferul lui Marc Guehi, după ce Crystal Palace a acceptat oferta de 23 de milioane de euro a „cetățenilor”. Cu această mutare, Pep Guardiola a stabilit un record uluitor de când a fost instalat pe banca englezilor.
Concret, de când este antrenorul formației de pe Etihad Stadium, tehnicianul a cheltuit peste două miliarde de euro pe transferuri, fiind la o diferență uriașă de cel aflat pe locul al doilea în acest clasament.
Pep Guardiola, sume „amețitoare” pe transferuri
Marc Guehi este al 72-lea transfer efectuat de Manchester City de la venirea lui Pep Guardiola, fundașul central fiind adus de la Crystal Palace în schimbul a 23 de milioane de euro, asta pentru că jucătorul intrase deja în ultimele șase luni de contract.
Potrivit spaniolilor de la MARCA, tehnicianul grupării de pe Etihad Stadium a depășit pragul de două miliarde de euro investite în transferuri, o sumă „amețitoare”, având în vedere că jocul echipei este mult sub așteptări în acest sezon.
În această iarnă, conducerea a plătit clauza de reziliere și pentru Antoine Semenyo, jucătorul celor de la Bournemouth, care a costat în total nu mai puțin de 72 de milioane de euro.
Jack Grealish, cel mai scump transfer realizat de Manchester City
Jack Grealish deține în prezent titlul de cel mai scump transfer realizat vreodată de Manchester City. Aston Villa a primit în schimbul acestuia suma record de 117,5 milioane de euro, dar contribuția englezului a fost mult sub așteptările conducerii.
Culmea, pe locul doi în topul celor mai „cheltuitori” antrenori se află Diego Simeone, tehnicianul celor de la Atletico Madrid. Dacă Pep Guardiola a depășit borna de două miliarde de euro, „Cholo” are un miliard și puțin peste 200 de milioane de euro cheltuite.
Podiumul este completat de Antonie Conte, care se apropie și el de 1,2 miliarde de euro. Din top 10 mai fac parte Thomas Tuchel (1,16 miliarde euro), Massimiliano Allegri (1,162 miliarde euro), Unai Emery (1.113 miliarde euro), Mikel Arteta (1.086 miliarde euro), Erik ten Hag (1.073 miliarde euro), Eddie Howe (1.008 miliarde euro) și Nuno Espírito Santo (985 milioane euro).
- Radu Drăguşin ar putea rămâne fără antrenor la Tottenham. Thomas Frank, aproape de demitere
- Echipa care nu renunţă la transferul lui Radu Drăguşin. O nouă ofertă oficială pentru fundaşul român
- Englezii au aflat motivul pentru care Tottenham nu l-a lăsat pe Radu Drăgușin să plece. Transferul la AS Roma a picat
- Manchester United – Manchester City 2-0. Debut fantastic pentru Michael Carrick pe banca „diavolilor”
- “M-a şocat!” Legenda lui Liverpool i-a arătat uşa lui Mohamed Salah: “Poate e mai bine să plece”