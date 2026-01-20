Pep Guardiola, cheltuieli uriașe pe transferuri în Anglia! Ce record a stabilit antrenorul lui Manchester City - Antena Sport

Manchester City a oficializat luni transferul lui Marc Guehi, după ce Crystal Palace a acceptat oferta de 23 de milioane de euro a „cetățenilor”. Cu această mutare, Pep Guardiola a stabilit un record uluitor de când a fost instalat pe banca englezilor.

Concret, de când este antrenorul formației de pe Etihad Stadium, tehnicianul a cheltuit peste două miliarde de euro pe transferuri, fiind la o diferență uriașă de cel aflat pe locul al doilea în acest clasament.

Pep Guardiola, sume „amețitoare” pe transferuri

Marc Guehi este al 72-lea transfer efectuat de Manchester City de la venirea lui Pep Guardiola, fundașul central fiind adus de la Crystal Palace în schimbul a 23 de milioane de euro, asta pentru că jucătorul intrase deja în ultimele șase luni de contract.

Potrivit spaniolilor de la MARCA, tehnicianul grupării de pe Etihad Stadium a depășit pragul de două miliarde de euro investite în transferuri, o sumă „amețitoare”, având în vedere că jocul echipei este mult sub așteptări în acest sezon.

În această iarnă, conducerea a plătit clauza de reziliere și pentru Antoine Semenyo, jucătorul celor de la Bournemouth, care a costat în total nu mai puțin de 72 de milioane de euro.