Pep Guardiola l-a comparat pe Erling Haaland cu Messi și Ronaldo: „Trebuie doar să te uiți la cifrele lui” - Antena Sport

Antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, l-a plasat pe Erling Haaland la egalitate cu Leo Messi și Cristiano Ronaldo în ceea ce privește capacitatea de a marca, afirmând că singura diferență este că argentinianul și portughezul fac asta de 15 ani.

Norvegianul a marcat de două ori în victoria de duminică împotriva lui Bournemouth.

Pep Guardiola l-a comparat pe Erling Haaland cu Messi și Ronaldo

„E ca atunci când îi aveai pe Messi sau Cristiano, influența lor asupra jocului era enormă. Dar, bineînțeles, avem nevoie de goluri și de la alții, de la Phil (Foden), de la Tijani (Reijnders) și de la ceilalți care au avut ocazii”, a spus Guardiola după victoria împotriva lui Bournemouth.

Întrebat dacă este la nivelul lui Messi sau Cristiano, Guardiola a răspuns: „Bineînțeles că este, trebuie doar să te uiți la cifrele lui’. ‘Diferența este că Messi și Ronaldo fac asta de cincisprezece ani, dar acesta este nivelul. Când lovește mingea, așa cum a făcut la primul gol, e ca și cum ar spune: «Voi marca»”, a afirmat el.

În Premier League, Haaland este golgheterul în acest sezon cu treisprezece goluri, iar niciun alt coechipier nu a marcat mai mult de unul.