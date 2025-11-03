Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Pep Guardiola l-a comparat pe Erling Haaland cu Messi și Ronaldo: „Trebuie doar să te uiți la cifrele lui” - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Pep Guardiola l-a comparat pe Erling Haaland cu Messi și Ronaldo: „Trebuie doar să te uiți la cifrele lui”

Pep Guardiola l-a comparat pe Erling Haaland cu Messi și Ronaldo: „Trebuie doar să te uiți la cifrele lui”

Publicat: 3 noiembrie 2025, 19:25

Comentarii
Pep Guardiola l-a comparat pe Erling Haaland cu Messi și Ronaldo: Trebuie doar să te uiți la cifrele lui”

Erling Haaland și Pep Guardiola/ Profimedia

Antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, l-a plasat pe Erling Haaland la egalitate cu Leo Messi și Cristiano Ronaldo în ceea ce privește capacitatea de a marca, afirmând că singura diferență este că argentinianul și portughezul fac asta de 15 ani. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Norvegianul a marcat de două ori în victoria de duminică împotriva lui Bournemouth. 

 Pep Guardiola l-a comparat pe Erling Haaland cu Messi și Ronaldo 

„E ca atunci când îi aveai pe Messi sau Cristiano, influența lor asupra jocului era enormă. Dar, bineînțeles, avem nevoie de goluri și de la alții, de la Phil (Foden), de la Tijani (Reijnders) și de la ceilalți care au avut ocazii”, a spus Guardiola după victoria împotriva lui Bournemouth. 

Întrebat dacă este la nivelul lui Messi sau Cristiano, Guardiola a răspuns: „Bineînțeles că este, trebuie doar să te uiți la cifrele lui’. ‘Diferența este că Messi și Ronaldo fac asta de cincisprezece ani, dar acesta este nivelul. Când lovește mingea, așa cum a făcut la primul gol, e ca și cum ar spune: «Voi marca»”, a afirmat el. 

În Premier League, Haaland este golgheterul în acest sezon cu treisprezece goluri, iar niciun alt coechipier nu a marcat mai mult de unul. 

Reclamă
Reclamă

„Are acea sete care îl face un jucător de top. Am spus de multe ori cât de incredibil este să-l antrenezi. Uneori sunt dur cu el, dar are o minte deschisă. Fără el va fi greu, ca să fiu sincer, dar suntem norocoși că Omar (Marmoush) s-a întors și că avem mulți jucători în formă”, a adăugat Guardiola. 

Următoarea victimă a lui Haaland ar putea fi clubul la care a explodat, Borussia Dortmund, pe care îl va înfrunta miercurea aceasta în Liga Campionilor. 

Black Friday 2025. Oferte de 1 leu kW/h şi reducere de 100 de lei la prima factură la energieBlack Friday 2025. Oferte de 1 leu kW/h şi reducere de 100 de lei la prima factură la energie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Black Friday 2025. Oferte de 1 leu kW/h şi reducere de 100 de lei la prima factură la energie
Observator
Black Friday 2025. Oferte de 1 leu kW/h şi reducere de 100 de lei la prima factură la energie
Ce se întâmplă cu Sorana Cîrstea. Mesajul bizar postat de sportivă: ”Vreau să vă spun ceva…”
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu Sorana Cîrstea. Mesajul bizar postat de sportivă: ”Vreau să vă spun ceva…”
20:30
LIVE TEXTPetrolul – Botoşani 0-0. Moldovenii pot termina turul Ligii 1 pe locul 1
20:23
Dorin Mateuț a dat verdictul legat de viitorul lui Mircea Lucescu pe banca României: “Eu sunt convins”
19:52
Gigi Becali, anunț despre transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB: „Varga e prietenul meu”
19:29
A venit anunțul! Ce se întâmplă cu participarea lui Novak Djokovic la Turneul Campionilor
19:29
Farul – Csikszereda 3-0. Constănțenii se apropie de play-off. Ciucanii nu mai pierduseră din luna august
19:16
Arne Slot, avertisment pentru Alexander-Arnold înainte de revenirea pe Anfield: “Eu voi face asta, fanii nu știu”
Vezi toate știrile
1 Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba” 2 Verdictul specialistului după ce Craiova a primit penalty la ultima fază a meciului cu Rapid. Jucătorul lăudat: „Stofă de stofă” 3 Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei 4 “Se desființează echipa!” Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul 5 Au furat 88 de milioane de euro în jaful secolului și au fost prinși la stadion, la meciul echipei favorite 6 Adevărul despre demisia lui Mirel Rădoi. Mihai Rotaru: “Şi am încheiat”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului
Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”