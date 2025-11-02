„Robotul” Erling Haaland e de neoprit! Imagini virale cu starul lui Manchester City după o nouă „dublă” - Antena Sport

Erling Haaland, sărbătorind ca „robotul” după un gol marcat la Manchester City/ Twitter

Erling Haaland e de neoprit la Manchester City. Starul norvegian a marcat o „dublă” de vis în meciul câștigat cu 3-1 de „cetățeni” cu Bournemouth, în etapa a 10-a din Premier League, și a sărbătorind imitând un robot.

Erling Haaland a deschis scorul în minutul 17 al meciului disputat pe teren propriu de Manchester City, marcând din pasa lui Rayan Cherki. Oaspeții au reușit să egaleze prin Tyler Adams, care a punctat în minutul 25.

„Robotul” Erling Haaland e de neoprit la Manchester City

Erling Haaland a reușit „dubla” în minutul 33, atunci când l-a învins pe Djordje Petrovic tot din pasa lui Rayan Cherki. Golul de 3-1 al lui Manchester City a fost marcat de tânărul Nico O’Reilly, în minutul 60, el fiind la prima reușită a sezonului în Premier League.

După primul gol marcat, Erling Haaland a sărbătorit pe „modul” robot, aluzie la faptul că fanii l-au numit așa în nenumărate rânduri pentru cifrele sale uriașe de la Manchester City, din fiecare sezon.

