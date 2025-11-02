„Robotul” Erling Haaland e de neoprit! Imagini virale cu starul lui Manchester City după o nouă „dublă” - Antena Sport

Erling Haaland e de neoprit la Manchester City. Starul norvegian a marcat o „dublă” de vis în meciul câștigat cu 3-1 de „cetățeni” cu Bournemouth, în etapa a 10-a din Premier League, și a sărbătorind imitând un robot.
Erling Haaland a deschis scorul în minutul 17 al meciului disputat pe teren propriu de Manchester City, marcând din pasa lui Rayan Cherki. Oaspeții au reușit să egaleze prin Tyler Adams, care a punctat în minutul 25.
„Robotul” Erling Haaland e de neoprit la Manchester City
Erling Haaland a reușit „dubla” în minutul 33, atunci când l-a învins pe Djordje Petrovic tot din pasa lui Rayan Cherki. Golul de 3-1 al lui Manchester City a fost marcat de tânărul Nico O’Reilly, în minutul 60, el fiind la prima reușită a sezonului în Premier League.
După primul gol marcat, Erling Haaland a sărbătorit pe „modul” robot, aluzie la faptul că fanii l-au numit așa în nenumărate rânduri pentru cifrele sale uriașe de la Manchester City, din fiecare sezon.
În acest sezon, Erling Haaland a marcat 26 de goluri în 16 meciuri bifate atât la Manchester City, cât și la naționala Norvegiei, în toate competițiile. Norvegianul e golgheter în Premier League după 10 runde jucate, cu cele 13 goluri marcate.
Grație succesului cu Bournemouth, Manchester City a urcat pe locul secund în Premier League, cu 19 puncte, având un punct peste Liverpool și Bournemouth. Trupa lui Pep Guardiola e la șase puncte distanță de liderul Arsenal.
