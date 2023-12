Portarul lui Newcastle, atacat de un suporter pe teren la meciul cu Chelsea! Gestul umilitor pe care l-a făcut fanul - Antena Sport

Tensiunea meciului s-a resimţit şi după fluierul final, care a venit prea devreme după părerea lui Mauricio Pochettino, care considera că Chelsea putea să mai aibă un atac pentru a obţine victoria. Antrenorul argentinian s-a dezlănţuit la adresa arbitrului Anthony Taylor şi l-a ignorat pe Pep Guardiola, cu care nu a dat mâna. După meci, Pochettino şi-a cerut scuze.

Meciul dintre Chelsea şi Manchester City a fost un adevărat clasic din Premier League. Meciul de pe Stamford Bridge s-a încheiat la egalitate, cu opt goluri marcate în total. Tensiunea a fost la cote înalte chiar şi după fluierul final. Nemulţumit că Anthony Taylor a fluierat sfârşitul partidei în momentul în care Raheem Sterling se putea îndrepta către poarta lui City, Pochettino s-a dezlănţuit.

În furia sa, argentinianul a uitat complet de Pep Guardiola, cu care nu a dat mâna, şi a fost avertizat de central pentru proteste. După meci, când s-a mai liniştit, Pochettino şi-a cerut scuze.

„Îi cer scuze lui Anthony Taylor şi celorlalţi arbitri. În acel moment am simţit că Raheem (n.r. Sterling) ar fi putut să înscrie al cincilea gol. Am meritat să fiu avertizat pentru că am întrecut măsura. Acest tip de comportament nu e o imagine bună pentru mine şi pentru fotbal. Vreau să îi cer scuze şi lui Guardiola, pentru că nu îl văzusem în acel moment”, a declarat Mauricio Pochettino, potrivit dailymail.co.uk.