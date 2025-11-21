Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham despre revenirea lui Radu Drăgușin, înaintea derby-ului cu Arsenal - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Publicat: 21 noiembrie 2025, 18:08

Radu Drăgușin și Thomas Frank, la un antrenament al lui Tottenham/ Profimedia

Antrenorul lui Tottenham a oferit declarații despre revenirea lui Radu Drăgușin, înaintea derby-ului cu Arsenal. Partida „de foc” din etapa a 12-a din Premier League se va disputa duminică, de la ora 18:30. 

Radu Drăgușin e tot mai aproape să bifeze primele minute pe teren la Tottenham, într-un meci oficial. Fundașul român, grav accidentat la sfârșitul lunii ianuarie, a evoluat într-un amical al lui Spurs, în pauza internațională datorată meciurilor naționalelor. 

Thomas Frank a oferit ultimele detalii despre starea lui Radu Drăgușin. Antrenorul lui Tottenham a declarat că fundașul român e „foarte aproape” să facă parte din lot, ținând cont că se antrenează cu echipa de câteva săptămâni. 

„Sunt foarte mulțumit de situația lui Radu. De câteva săptămâni se antrenează în totalitate cu echipa, iar săptămâna trecută a jucat 45 de minute. A fost primul lui meci după aproximativ 9 luni. Și astăzi s-a antrenat cu noi. 

Radu este cu siguranță foarte aproape de a face parte din lot. Acum este doar o chestiune de formă și probabil va fi la capacitate maximă după ce va mai strânge câteva minute”, a declarat Thomas Frank, conform football.london. 

Radu Drăguşin a evoluat în primul lui meci după accidentarea teribilă din luna ianuarie. Fundaşul naţionalei a jucat 45 de minute într-un amical al lui Tottenham cu Leyton Orient, echipă din liga a 3-a a Angliei, amical disputat săptămâna trecută. 

