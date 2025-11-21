Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham despre revenirea lui Radu Drăgușin, înaintea derby-ului cu Arsenal - Antena Sport

Antrenorul lui Tottenham a oferit declarații despre revenirea lui Radu Drăgușin, înaintea derby-ului cu Arsenal. Partida „de foc” din etapa a 12-a din Premier League se va disputa duminică, de la ora 18:30.
Radu Drăgușin e tot mai aproape să bifeze primele minute pe teren la Tottenham, într-un meci oficial. Fundașul român, grav accidentat la sfârșitul lunii ianuarie, a evoluat într-un amical al lui Spurs, în pauza internațională datorată meciurilor naționalelor.
Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham despre revenirea lui Radu Drăgușin
Thomas Frank a oferit ultimele detalii despre starea lui Radu Drăgușin. Antrenorul lui Tottenham a declarat că fundașul român e „foarte aproape” să facă parte din lot, ținând cont că se antrenează cu echipa de câteva săptămâni.
„Sunt foarte mulțumit de situația lui Radu. De câteva săptămâni se antrenează în totalitate cu echipa, iar săptămâna trecută a jucat 45 de minute. A fost primul lui meci după aproximativ 9 luni. Și astăzi s-a antrenat cu noi.
Radu este cu siguranță foarte aproape de a face parte din lot. Acum este doar o chestiune de formă și probabil va fi la capacitate maximă după ce va mai strânge câteva minute”, a declarat Thomas Frank, conform football.london.
Radu Drăguşin a evoluat în primul lui meci după accidentarea teribilă din luna ianuarie. Fundaşul naţionalei a jucat 45 de minute într-un amical al lui Tottenham cu Leyton Orient, echipă din liga a 3-a a Angliei, amical disputat săptămâna trecută.
- La ce meci a fost delegat Michael Oliver, după scandalul din meciul Bosnia – România 3-1. Decizia luată de englezi
- Pep Guardiola își aduce atacant de „rasă”! Cine este vârful care poate rivaliza cu vedetele „cetățenilor”
- Anunț despre viitorul lui Radu Drăgușin după revenirea pe teren la Tottenham: „E un interes din Italia”
- Radu Drăguşin a revenit pe teren la Tottenham! Partida în care a jucat o repriză
- Ce decizie a luat Tottenham în privinţa lui Radu Drăguşin. Anunţul făcut de englezi