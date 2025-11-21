CFR Cluj, anunț important înaintea meciului cu Rapid! Decizia luată de conducerea clubului - Antena Sport

CFR Cluj va avea parte de un meci infernal după pauza internațională, urmând să înfrunte liderul Rapid București, în cadrul etapei cu numărul 17 din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Duelul va avea loc pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”, iar clubul din Gruia a făcut un anunț important cu două zile înaintea partidei programate la ora 20:30.

CFR Cluj a adus om pentru a completa staff-ul tehnic al lui Daniel Pancu

Daniel Pancu nu este încă posesor al licenței PRO, însă noul tehnician al CFR-ului urmează să intre în posesia acestei la începutul lunii decembrie, lucru confirmat de către el.

Până atunci, cei aflați în conducerea clubului l-au readus pe bancă pe George Ciorceri, antrenor în vârstă de 70 de ani, care a mai pregătit în două rânduri echipa clujeană.

„Bun venit, George Ciorceri!