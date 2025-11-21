CFR Cluj, anunț important înaintea meciului cu Rapid! Decizia luată de conducerea clubului - Antena Sport

CFR Cluj va avea parte de un meci infernal după pauza internațională, urmând să înfrunte liderul Rapid București, în cadrul etapei cu numărul 17 din Liga 1.
Duelul va avea loc pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”, iar clubul din Gruia a făcut un anunț important cu două zile înaintea partidei programate la ora 20:30.
CFR Cluj a adus om pentru a completa staff-ul tehnic al lui Daniel Pancu
Daniel Pancu nu este încă posesor al licenței PRO, însă noul tehnician al CFR-ului urmează să intre în posesia acestei la începutul lunii decembrie, lucru confirmat de către el.
Până atunci, cei aflați în conducerea clubului l-au readus pe bancă pe George Ciorceri, antrenor în vârstă de 70 de ani, care a mai pregătit în două rânduri echipa clujeană.
„Bun venit, George Ciorceri!
Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, George Ciorceri face parte din staff-ul tehnic al formației noastre, contribuind cu profesionalismul și experiența sa în activitatea curentă a echipei!
Deținător al licenței UEFA Pro, acesta a contribuit în ultimii ani la dezvoltarea juniorilor din cadrul Academiei CFR. De-a lungul carierei, acesta a pregătit echipa noastră în două rânduri și a mai antrenat, printre altele, ASA Târgu Mureș și Politehnica Timișoara.
Îi urăm bun venit și mult succes în noul său rol”, se arată în comunicatul oficial al clubului.
