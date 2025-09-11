Radu Drăguşin, tot mai aproape de revenirea pe teren. Anunţul făcut de fratele lui: "De asta mai e nevoie" - Antena Sport

Radu Drăguşin e tot mai aproape de revenirea pe teren, după accidentarea suferită la finalul lunii ianuarie, în partida câştigată de Tottenham cu Elfsborg, scor 3-0, în grupa de Europa League. Fratele fundaşului a dezvăluit de ce mai e nevoie, până când internaţionalul român să fie apt de joc.

Radu Drăguşin s-a accidentat la ligamentele încrucişate şi a avut nevoie de operaţie. De la finalul lunii ianuarie, el nu a mai bifat niciun meci oficial.

Radu Drăguşin, tot mai aproape de revenirea pe teren

Alex Drăguşin a dezvăluit că fundaşul de la Tottenham are nevoie să primească acordul din partea medicilor, pentru a putea reveni pe teren. El s-a întors la antrenamentele lui Spurs la începutul acestei săptămâni.

Totodată, fratele lui Radu Drăguşin a mai declarat că recuperarea a decurs perfect pentru fundaşul român, fiind într-o formă foarte bună.

“A fost greu, bineînțeles, dar el are un psihic extraordinar de solid. Și cred că a trecut mult mai ușor decât ar trece altcineva peste această accidentare.