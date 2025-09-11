Radu Drăguşin, tot mai aproape de revenirea pe teren. Anunţul făcut de fratele lui: "De asta mai e nevoie" - Antena Sport

Închide meniul
Radu Drăguşin, tot mai aproape de revenirea pe teren. Anunţul făcut de fratele lui: "De asta mai e nevoie"

Publicat: 11 septembrie 2025, 14:37

Radu Drăguşin, tot mai aproape de revenirea pe teren. Anunţul făcut de fratele lui: “De asta mai e nevoie”

Publicat: 11 septembrie 2025, 14:37

Radu Drăguşin, tot mai aproape de revenirea pe teren. Anunţul făcut de fratele lui: De asta mai e nevoie

Radu Drăguşin, în timpul unui meci / Profimedia

Radu Drăguşin e tot mai aproape de revenirea pe teren, după accidentarea suferită la finalul lunii ianuarie, în partida câştigată de Tottenham cu Elfsborg, scor 3-0, în grupa de Europa League. Fratele fundaşului a dezvăluit de ce mai e nevoie, până când internaţionalul român să fie apt de joc.

Radu Drăguşin s-a accidentat la ligamentele încrucişate şi a avut nevoie de operaţie. De la finalul lunii ianuarie, el nu a mai bifat niciun meci oficial.

Radu Drăguşin, tot mai aproape de revenirea pe teren

Alex Drăguşin a dezvăluit că fundaşul de la Tottenham are nevoie să primească acordul din partea medicilor, pentru a putea reveni pe teren. El s-a întors la antrenamentele lui Spurs la începutul acestei săptămâni.

Totodată, fratele lui Radu Drăguşin a mai declarat că recuperarea a decurs perfect pentru fundaşul român, fiind într-o formă foarte bună.

“A fost greu, bineînțeles, dar el are un psihic extraordinar de solid. Și cred că a trecut mult mai ușor decât ar trece altcineva peste această accidentare.

În plus, munca pe care a depus-o l-a ajutat foarte mult să se recupereze mult mai repede decât au prezis doctorii. El este obișnuit să lucreze la un anumit nivel.

A făcut-o (n.n. recuperarea) mai bine decât ca la carte, pentru că el este deja într-o formă extraordinară. Mai e nevoie doar de acordul doctorilor și o să revină pe teren”, a declarat Alex Drăguşin, fratele fundaşului de la Tottenham, conform prosport.ro.

1 “Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2! 2 “Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena 3 EXCLUSIV„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România 4 EXCLUSIVJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României 5 Gigi Becali a anunţat care e antrenorul care ar trebui să preia România în locul lui Mircea Lucescu: “E cel mai bun” 6 FRF avea 3 soluţii pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu de la naţionala României! Care era varianta de urgenţă
