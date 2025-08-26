Rio Ngumoha, al patrulea cel mai tânăr marcator din istoria Premier League. Cum arată Top 10 - Antena Sport

Rio Ngumoha a adus o victorie uriaşă pentru Liverpool, 3-2 în deplasare, cu Newcastle. Golul marcat în al zecelea minut al prelungirilor l-a propulsat pe englezul de 16 şi 361 de zile în istoria fotbalului din Premier League.
Jucătorul venit de la Chelsea a devenit al patrulea cel mai tânăr marcator din istoria Premier League. Mai jos, poţi vedea cum arată topul 10, care îi are pe podium pe James Vaughan, James Milner şi Wayne Rooney.
Rio Ngumoha, în topul celor mai tineri marcatori din istoria Premier League
- 1. James Vaughan – 16 ani şi 270 zile, pe 10 aprilie 2005, în Everton – Crystal Palace
- 2. James Milner – 16 ani şi 256 de zile, pe 26 decembrie 2002, în Leeds – Sunderland
- 3. Wayne Rooney – 16 ani şi 360 de zile, pe 19 octombrie 2002, în Everton – Arsenal
- 4. Rio Ngumoha – 16 ani şi 361 de zile, pe 25 august 2025, în Newcastle – Liverpool
- 5. Cesc Fabregas – 17 ani şi 113 zile, pe 25 august 2004, în Arsenal – Blackburn
- 6. Michael Owen – 17 ani şi 143 de zile, pe 6 mai 1997, în Liverpool – Wimbledon
- 7. Andy Turner – 17 ani şi 166 de zile, pe 5 septembrie 1992, în Tottenham – Everton
- 8. Federico Macheda – 17 ani şi 226 de zile, pe 5 aprilie 2009, în Man. United – Aston Villa
- 9. Lewis Miley – 17 ani şi 229 de zile, pe 16 decembrie 2023, în Newcastle – Fulham
- 10. Ethan Nwaneri – 17 ani şi 247 de zile, pe 23 noiembrie 2024, în Arsenal – Nottingham Forest
Cine este Rio Ngumoha
Rio Ngumoha este noua senzaţie a fotbalului englez. La 16 şi 361 de zile, aripa stângă care nu are încă o cotă de piaţă pe site-urile de specialitate a devenit cel mai tânăr marcator din istoria lui Liverpool, în victoria dramatică de pe terenul lui Newcastle, 2-3.
Ngumoha s-a aflat pentru a doua oară în lotul lui Liverpool, iar jucătorul venit pe Anfield de la academia lui Chelsea a avut nevoie de doar patru minute pentru a marca primul său gol pentru cormorani.
Pentru Rio, acesta a fost al treilea gol de la venirea la echipa mare a lui Arne Slot. El şi-a trecut în cont alte două reuşite şi două pase decisive în meciurile de pregătire din presezon.
Rio Ngumoha le-a atras atenţia tuturor încă de la 8 ani, atunci când se afla la academia lui Chelsea, în 2016. După 8 sezoane pe Stamford Bridge, Rio a semnat cu Liverpool în septembrie 2024, după ce nu s-a înţeles cu londonezii pentru un nou contract.
- Cine este Rio Ngumoha, puştiul de 16 ani care i-a adus victoria lui Liverpool cu Newcastle, în minutul 90+10
- Cum arată gamba lui Van Dijk după intrarea extrem de dură a lui Anthony Gordon. Reacţia incredibilă a olandezului
- Un puşti de 16 ani, eroul lui Liverpool cu Newcastle! A marcat golul victoriei în minutul 90+10!
- Arsenal a pus ochii pe un fundaș de 60 de milioane de euro! Echipa lui Arteta încearcă să dea lovitura
- Lovitură pentru Arsenal! Bukayo Saka, indisponibil pentru o lună