Rio Ngumoha, salariu sub nivelul Ligii 1. Cât încasează pe lună puștiul care se anunță noul star al lui Liverpool - Antena Sport

Partida dintre Liverpool și Newcastle nu a reprezentat doar o victorie in-extremis obținută de “cormorani”, ci și un prilej pentru ca un nou posibil star din fotbal să apară pe gazon. Rio Ngumoha, puștiul de 16 ani din echipa lui Arne Slot, a marcat în prelungiri și a intrat în istoria clubului de pe Anfield.

Recent, jurnaliștii britanici au dezvăluit care este contractul pe care îl are tânărul alături de formația din Merseyside și ce salariu primește.

Rio Ngumoha primește mai puțin decât un fotbalist de Liga 1

Rio Ngumoha a fost eroul lui Liverpool în meciul din etapa a doua din Premier League, câștigat de “cormorani” în fața celor de la Newcastle cu scorul de 2-1. Fotbalistul de 16 ani aruncat în luptă de Arne Slot pe final a marcat în minutul 90+10 și a adus victoria pe St. James’s Park cu scorul de 3-2.

În urmă cu puțin timp, jurnaliștii de la Daily Mail au realizat un material amplu despre fotbalistul din lotul lui Liverpool care nici măcar nu a ajuns la vârsta majoratului. Printre detaliile presărate în articol a fost inclus și salariul pe care îl primește pe lună Ngumoha.

Ținând cont de vârsta pe care o are, fotbalistul englez de profil ofensiv nu poate primi un contract profesionist și se încadrează la ceea ce se numește contract școlar standard. De aceea, suma de bani pe care o primește Ngumoha nu se ridică nici măcar la standardul Ligii 1 din România.