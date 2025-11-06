Ruben Amorim i-a dat replica lui Cristiano Ronaldo, după atacul starului lusitan: „Am făcut multe greșeli” - Antena Sport

Închide meniul
Ruben Amorim i-a dat replica lui Cristiano Ronaldo, după atacul starului lusitan: „Am făcut multe greșeli"

Publicat: 6 noiembrie 2025, 18:54

Ruben Amorim, pe banca lui Manchester United/ Profimedia

Antrenorul Ruben Amorim a recunoscut că Manchester United a făcut “o mulţime de greşeli în trecut”, dar a spus că este interesat doar de viitor după evaluarea negativă a lui Cristiano Ronaldo la adresa fostului său club. 

Diavolii Roşii se află în plină reconstrucţie după un sezon 2024-25 nefericit, în care echipa a încheiat pe locul 15 în Premier League şi a pierdut finala Europa League în faţa lui Tottenham Hotspur. 

Superstarul portughez a declarat săptămâna aceasta că Amorim nu poate face “minuni” la un club care “nu este pe drumul cel bun”, spunând că United “trebuie să se schimbe şi nu este vorba doar de antrenor şi jucători”. 

Întrebat despre comentariile lui Ronaldo înaintea meciului din weekend de pe terenul lui Tottenham, antrenorul lui United a spus: “Bineînţeles că el ştie şi tot ce a spus are un impact uriaş. Trebuie să ne concentrăm asupra viitorului. Ştim că noi, ca şi club, am făcut multe greşeli în trecut, dar încercăm să schimbăm asta. Aşadar, haideţi să nu ne concentrăm pe ce s-a întâmplat. Haideţi să ne concentrăm pe ceea ce facem acum, iar noi asta facem. Schimbăm multe lucruri în structură, în modul în care facem lucrurile, în felul în care vrem să se comporte jucătorii. Facem asta şi progresăm, aşa că haideţi să ne concentrăm asupra modului în care facem lucrurile. Progresăm, haideţi să continuăm şi să uităm puţin trecutul.” 

United a pierdut ultimele patru meciuri împotriva lui Spurs, incluzând finala Europa League. 

Întrebat cât de diferită este echipa lui United faţă de întâlnirea din mai, tehnicianul a răspuns: “În primul rând, caracteristicile jucătorilor. Aşadar, suntem o echipă mai bună, jucăm mai bine, înţelegem jocul mai bine. Cred că suntem mai încrezători. Am ajuns în acea finală încrezători că putem câştiga pentru că ne descurcam bine în Europa, dar în acest moment jucăm cu o altă încredere. Gestionăm mai bine momentele jocului. Dar dacă vă amintiţi de acel meci, ei au avut şutul acela pe poartă, au câştigat meciul. Aşadar, mă aştept la un joc diferit, pe care să-l putem juca mai bine, dar şi la puţin noroc care să ne ajute să câştigăm partida.” 

United va ajunge pe locul doi, fie doar temporar, cu o victorie pe stadionul lui Tottenham, fiind favorizată de lipsa meciurilor din cupele europene. 

