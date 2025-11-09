Înfrângere clară pentru campioana din Premier League! Manchester City a defilat în fața „cormoranilor” - Antena Sport

Manchester City a obținut duminică o victorie clară în meciul contra celor de la Liverpool, în etapa cu numărul 11 din campionatul Angliei. Formația pregătită de Pep Guardiola nu a avut emoții contra campioanei en-titre.

Deși avea un moral excelent în urma succesului din UEFA Champions League, campioana din Premier League nu a avut replică pentru gruparea de pe Etihad Stadium.

Manchester City – Liverpool 3-0

Manchester City și-a trecut în cont a șaptea victorie a sezonului în Premier League, după ce a surclasat-o pe Liverpool, în etapa cu numărul 11 a campionatului intern.

Venită după succesul cu Borussia Dortmund, din UEFA Champions League, gruparea de pe Etihad Stadium a profitat de greșelile din defensiva adversă și a câștigat „en fanfare”.

Golurile au fost marcate de Erling Haaland (min. 29), Nico (min. 45+3) și Doku (min. 63). City a profitat de pasul greșit făcut de Arsenal și s-a apropiat la patru puncte de lider. A fost meciul cu numărul 1000 pentru Pep Guardiola pe bancă.