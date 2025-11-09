Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Înfrângere clară pentru campioana din Premier League! Manchester City a defilat în fața „cormoranilor” - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Înfrângere clară pentru campioana din Premier League! Manchester City a defilat în fața „cormoranilor”

Înfrângere clară pentru campioana din Premier League! Manchester City a defilat în fața „cormoranilor”

Daniel Işvanca Publicat: 9 noiembrie 2025, 20:48

Comentarii
Înfrângere clară pentru campioana din Premier League! Manchester City a defilat în fața cormoranilor”

Manchester City - Liverpool / Getty Images)

Manchester City a obținut duminică o victorie clară în meciul contra celor de la Liverpool, în etapa cu numărul 11 din campionatul Angliei. Formația pregătită de Pep Guardiola nu a avut emoții contra campioanei en-titre.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Deși avea un moral excelent în urma succesului din UEFA Champions League, campioana din Premier League nu a avut replică pentru gruparea de pe Etihad Stadium.

Manchester City – Liverpool 3-0

Manchester City și-a trecut în cont a șaptea victorie a sezonului în Premier League, după ce a surclasat-o pe Liverpool, în etapa cu numărul 11 a campionatului intern.

Venită după succesul cu Borussia Dortmund, din UEFA Champions League, gruparea de pe Etihad Stadium a profitat de greșelile din defensiva adversă și a câștigat „en fanfare”.

Golurile au fost marcate de Erling Haaland (min. 29), Nico (min. 45+3) și Doku (min. 63). City a profitat de pasul greșit făcut de Arsenal și s-a apropiat la patru puncte de lider. A fost meciul cu numărul 1000 pentru Pep Guardiola pe bancă.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi meritat Alex Dobre convocarea la naţională pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Destinaţie exotică pentru români, de Revelion. Cât costă o noapte în apartamentul Angelinei Jolie
Observator
Destinaţie exotică pentru români, de Revelion. Cât costă o noapte în apartamentul Angelinei Jolie
Ştefan Târnovanu, out din lotul FCSB cu Hermannstadt! Motivul pentru care portarul nu este pe foaia de joc. Exclusiv
Fanatik.ro
Ştefan Târnovanu, out din lotul FCSB cu Hermannstadt! Motivul pentru care portarul nu este pe foaia de joc. Exclusiv
23:23
Gigi Becali, nemulţumit de Mihai Stoica! Decizia radicală pe care a anunţat-o patronul FCSB-ului
23:21
Marius Măldărășanu, nemulțumit după 3-3 cu FCSB: „Este frustrare”
23:11
LIVE VIDEOBenfica – Casa Pia 1-0. Sporting a învins-o în prelungiri pe Santa Clara şi e lider
23:06
Arbitrul Radu Petrescu, făcut praf de Becali: “Îţi dai seama ce bagabont? Să o pună pe Demetrescu, fata aia”
22:59
Gigi Becali îl face praf pe Bîrligea: “20 de mii de euro amendă! Îţi dai seama ce obraznic?!”
22:53
Charalambous îşi taxează jucătorii după 3-3, cu Hermannstadt: “Nu există scuze”
Vezi toate știrile
1 FotoClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor 2 VIDEOLando Norris, pole-position în Marele Premiu al Braziliei! Calificări incredibile, cu Verstappen OUT din Q1 3 S-a “rupt” pe scara autocarului şi ratează Hermannstadt – FCSB. Situaţie incredibilă 4 VIDEOIanis Hagi, gol de senzaţie! Fiul lui Gică Hagi, în mare formă înaintea meciurilor naţionalei 5 Alimentul pe care David Popovici îl mănâncă zilnic! Era de bază în dieta românilor 6 Incredibil! Neluţu Varga i-a dat 100.000 de euro lui Gigi Becali ca să-l transfere pe Louis Munteanu. Ce s-a decis
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România