Înfrângere clară pentru campioana din Premier League! Manchester City a defilat în fața „cormoranilor” - Antena Sport

Manchester City a obținut duminică o victorie clară în meciul contra celor de la Liverpool, în etapa cu numărul 11 din campionatul Angliei. Formația pregătită de Pep Guardiola nu a avut emoții contra campioanei en-titre.
Deși avea un moral excelent în urma succesului din UEFA Champions League, campioana din Premier League nu a avut replică pentru gruparea de pe Etihad Stadium.
Manchester City – Liverpool 3-0
Manchester City și-a trecut în cont a șaptea victorie a sezonului în Premier League, după ce a surclasat-o pe Liverpool, în etapa cu numărul 11 a campionatului intern.
Venită după succesul cu Borussia Dortmund, din UEFA Champions League, gruparea de pe Etihad Stadium a profitat de greșelile din defensiva adversă și a câștigat „en fanfare”.
Golurile au fost marcate de Erling Haaland (min. 29), Nico (min. 45+3) și Doku (min. 63). City a profitat de pasul greșit făcut de Arsenal și s-a apropiat la patru puncte de lider. A fost meciul cu numărul 1000 pentru Pep Guardiola pe bancă.
- Pep Guardiola, mesaj ferm despre lupta la titlu din Premier League: “Arsenal joacă incredibil”
- Englezii, nou anunţ despre revenirea lui Radu Drăguşin. Când ar putea bifa primele minute la Tottenham, după accidentare
- Uluitor! Borna impresionantă pe care o va atinge Pep Guardiola la meciul cu Liverpool
- Liverpool a spart banca cu el, dar Arne Slot cere răbdare: “Nu poţi compara”
- Ruben Amorim i-a dat replica lui Cristiano Ronaldo, după atacul starului lusitan: „Am făcut multe greșeli”