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Starul care a impresionat la Cupa Mondială ar putea deveni coleg cu Radu Drăguşin la Tottenham

Mihai Alecu Publicat: 21 iunie 2026, 17:02

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Starul care a impresionat la Cupa Mondială ar putea deveni coleg cu Radu Drăguşin la Tottenham

Jucătorul de la Liverpool care ar putea ajunge la Tottenham. Foto: Getty Images

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Unul dintre jucătorii care au strălucit la Cupa Mondială 2026 ar putea să fie coleg în noul sezon cu Radu Drăguşin, la Tottenham, asta după ce Roberto De Zerbi a cerut transferul său la formaţia londoneză.

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Tehnicianul italian e gata să facă o reconstrucţie a lotului la Tottenham şi vrea sânge proaspăt în fiecare compartiment, iar starul lui Liverpool este una dintre ţintele alese pentru perioada de mercato din această vară.

Roberto De Zerbi îl vrea pe Cody Gakpo la Tottenham

Cody Gakpo a reuşit să înscrie o dublă în victoria clară a naţionalei Olandei în duelul cu Suedia, 5-1, şi a devenit astfel unul dintre golgheterii competiţiei, iar fotbalistul batav ar putea să schimbe echipa în această vară, după turneul final.

Fotbalistul crescut de PSV este pe lista celor de la Tottenham, notează jurnalistul Nicolo Schira, care spune că Roberto De Zerbi l-a pus în lista priorităţilor pentru întăririea ofensivei. Acesta ar avea deja un acord cu şefii formaţiei londoneze pentru un contract care să fie valabil până în vara anului 2031.

Tottenham a bifat deja un prim transfer al verii

Cei de la Tottenham au scăpat cu emoţii de retrogradarea în liga secundă, după o bătălie la limită cu West Ham, dusă până în ultima rundă, iar formaţia lui Radu Drăguşin nu vrea să piardă timpul şi caută să se întărească.

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Primul jucător care a semnat cu formaţia antrenată de Roberto De Zerbi a fost Jan Paul van Hecke, de la Brighton, care a fost luat în schimbul a 60 de milioane de euro. Acest transfer ar putea să însemne, fără discuţii, şi plecări ce urmează să aibă loc la gruparea din Premier League.

Cristian Romero ar putea să fie o ţintă pentru Atletico Madrid, asta după ce a fost aspru criticat sezonul trecut pentru prestaţiile avute, Micky van de Ven este pe radarul multor grupări importante ale Europei, iar inclusiv despre Radu Drăguşin sunt speculaţii intense că ar putea pleca, destinaţia cea mai probabil fiind Italia.

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