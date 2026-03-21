Steven Gerrard a identificat marea problemă de la Liverpool, după înfrângerea cu Brighton: “Un efect major”

Alex Masgras Publicat: 21 martie 2026, 18:23

Arne Slot şi Steven Gerrard / Profimedia

Liverpool a suferit o nouă înfrângere în Premier League şi a ajuns la trei meciuri la rând fără victorie în campionat. După prestaţia entuziasmantă din meciul cu Galatasaray, din returul optimilor de finală UEFA Champions League, când s-au impus cu 4-0, “cormoranii” au pierdut meciul de pe terenul lui Brighton, care s-a impus cu 2-1.

Echipa lui Arne Slot a rămas astfel cu 49 de puncte şi se află pe locul 5. Liverpool poate pierde acest loc, dacă Chelsea va obţine cel puţin un egal pe terenul lui Everton. Astfel, lupta pentru un loc în sezonul viitor de Liga Campionilor devine din ce în ce mai complicată pentru Liverpool.

Steven Gerrard, după Brighton – Liverpool 2-1: “Nu au foarte multe opţiuni în lot sau pe banca de rezerve”

Steven Gerrard, fostul căpitan al “cormoranilor”, a analizat după meciul cu Brighton prestaţia formaţiei de pe Anfield şi este de părere că meciul cu Galatasaray şi-a lăsat amprenta asupra jocului de sâmbătă.

“Am văzut de câteva ori sezonul acesta că depun mult efort şi evoluează bine în serile de Champions League. Toată emoţia, energia şi intensitatea din acele meciuri au un efect major asupra lor în meciurile din weekend.

Nu au foarte multe opţiuni în lot sau pe banca de rezerve pentru a face multe schimbări care să aducă energie şi calitate pentru a evolua la acelaşi nivel ca în meciurile de la mijlocul săptămânii.

Slot a fost nevoit să joace cu mulţi dintre jucătorii de la meciul cu Galatasaray, iar schimbările pe care le-a făcut au fost forţate. Dar el vrea să păstreze echipa, în loc să facă schimbări pentru energie, iar asta s-a întors împotriva lui cu Brighton”, a declarat Steven Gerrard, citat de mirror.co.uk.

După pauza internaţională, pentru Liverpool va avea un program complicat. Pe 4 aprilie, “cormoranii” merg pe Etihad, pentru duelul cu Manchester City, din sferturile Cupei Angliei. Patru zile mai târziu, Liverpool va merge la Paris, pentru manşa tur a sferturilor de finală UEFA Champions League.

