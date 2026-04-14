Tottenham, lovitură cruntă în lupta pentru evitarea retrogradării. Vestea primită de echipa lui Radu Drăgușin

Cristian Romero, colegul din apărare de la Tottenham al lui Radu Drăguşin, a devenit indisponibil pentru ultimele şase etape ale Premier League și va rata restul sezonului.

Romero s-a accidentat duminică în meciul pierdut de Spurs contra lui Sunderland (0-1), când s-a ciocnit violent de portarul Antonin Kinski după ce a fost împins de atacantul advers Brian Brobbey.

Tottenham rămâne fără căpitanul Romero într-un moment crucial

Argentinianul a părăsit terenul în lacrimi şi nu şi-a putut ajuta echipa să evite înfrângerea la începutul mandatului de antrenor al lui Roberto de Zerbi, un rezultat care îi lasă pe londonezi în zona retrogradării, la două puncte de West Ham United, echipă aflată deasupra liniei.

Jucătorul sud-american va lipsi timp de câteva săptămâni şi va rata restul sezonului din Premier League, dar, dacă recuperarea sa decurge conform planului, potrivit aceloraşi surse, ar trebui să fie apt pentru Cupa Mondială.

🚨 BREAKING: Cuti Romero’s season with Tottenham, almost over as he’s gonna be out for 6-8 weeks.

Romero suffered a medial collateral ligament injury.

✅🇦🇷 He’s expected to be fit and available for the World Cup 2026 with Argentina. ❗️ pic.twitter.com/vYNkCq6AuU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 13, 2026