Tottenham, lovitură cruntă în lupta pentru evitarea retrogradării. Vestea primită de echipa lui Radu Drăgușin

Cristian Romero, colegul din apărare de la Tottenham al lui Radu Drăguşin, a devenit indisponibil pentru ultimele şase etape ale Premier League și va rata restul sezonului.
Romero s-a accidentat duminică în meciul pierdut de Spurs contra lui Sunderland (0-1), când s-a ciocnit violent de portarul Antonin Kinski după ce a fost împins de atacantul advers Brian Brobbey.
Tottenham rămâne fără căpitanul Romero într-un moment crucial
Argentinianul a părăsit terenul în lacrimi şi nu şi-a putut ajuta echipa să evite înfrângerea la începutul mandatului de antrenor al lui Roberto de Zerbi, un rezultat care îi lasă pe londonezi în zona retrogradării, la două puncte de West Ham United, echipă aflată deasupra liniei.
Jucătorul sud-american va lipsi timp de câteva săptămâni şi va rata restul sezonului din Premier League, dar, dacă recuperarea sa decurge conform planului, potrivit aceloraşi surse, ar trebui să fie apt pentru Cupa Mondială.
🚨 BREAKING: Cuti Romero’s season with Tottenham, almost over as he’s gonna be out for 6-8 weeks.
Romero suffered a medial collateral ligament injury.
✅🇦🇷 He’s expected to be fit and available for the World Cup 2026 with Argentina. ❗️ pic.twitter.com/vYNkCq6AuU
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 13, 2026
Absenţa sa este o lovitură majoră pentru Tottenham, care va înfrunta ultimele şase meciuri ale sezonului fără căpitanul său şi fără Mohammed Kudus, care ratează restul sezonului din cauza unei accidentări musculare. Problemele fizice au afectat lotul lui Tottenham tot sezonul, iar lista actuală a accidentaţilor îi include şi pe James Maddison, Wilson Odobert, Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur, Ben Davies şi Guglielmo Vicario.
Sâmbătă, Spurs va primi vizita lui Brighton în campionat.
Sursa: Agerpres.ro
- Liverpool a stabilit planul pentru viitorul sezon. 3 jucători de 170 de milioane pentru antrenor
- „Va fi viral instant” Cum a putut să facă mișto de Arsenal un fan City, după golul umilinței cu Chelsea
- Spurs a ajuns pe loc de retrogradare. Decizia lui De Zerbi cu Drăgușin, la primul meci pe bancă
- Chelsea – Man City 0-3. Victorie „lejeră” pentru Guardiola care speră iar la titlu
- Pep Guardiola pune presiune pe Arsenal: “Am mai reușit asta în trecut”