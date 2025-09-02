Un star din Anglia, chemat în judecată dintr-un motiv inedit. Cel mai "negru" scenariu: 6 luni de închisoare - Antena Sport

Unii jucători de fotbal s-au confruntat de-a lungul timpului cu diverse probleme de ordin legal, unele mai grave decât altele. Cu toate acestea, un caz al unui fotbalist de top din Premier League a intrat în atenția presei din Albion prin prisma motivului inedit pentru care acesta a fost chemat în judecată.

Deși este puțin probabil, starul care va fi audiat riscă inclusiv câteva luni de închisoare, șase mai exact.

Morgan Gibbs-White, jucătorul englez care a fost chemat în judecată

Mijlocașul celor de la Nottingham Forest va fi nevoit să dea declarații după ce nu a reușit să își înregistreze câinele la Departamentul de Mediu, Hrană și Afaceri Rurale. Animalul de companie deținut de starul din Premier League se încadrează la rasa XL Bully, o rasă care în prezent nu mai poate fi deținut decât prin prezența unui certificat.

În luna decembrie a anului 2023, câinii XL Bully au devenit ilegal de vândut sau de abandonat, ca urmare a morților cauzate de această rasă în anii precedenți. De aceea, persoanele care dețin un astfel de câine sunt în prezent nevoiți să ia măsuri speciale, printre care se numără și deținerea acelui certificat.

