Un star din Anglia, chemat în judecată dintr-un motiv inedit. Cel mai "negru" scenariu: 6 luni de închisoare - Antena Sport

Un star din Anglia, chemat în judecată dintr-un motiv inedit. Cel mai "negru" scenariu: 6 luni de închisoare

Premier League | Un star din Anglia, chemat în judecată dintr-un motiv inedit. Cel mai "negru" scenariu: 6 luni de închisoare

Un star din Anglia, chemat în judecată dintr-un motiv inedit. Cel mai “negru” scenariu: 6 luni de închisoare

Andrei Nicolae Publicat: 2 septembrie 2025, 12:15

Un star din Anglia, chemat în judecată dintr-un motiv inedit. Cel mai negru scenariu: 6 luni de închisoare

Jucătorii naționalei Angliei, la un antrenament / Profimedia

Unii jucători de fotbal s-au confruntat de-a lungul timpului cu diverse probleme de ordin legal, unele mai grave decât altele. Cu toate acestea, un caz al unui fotbalist de top din Premier League a intrat în atenția presei din Albion prin prisma motivului inedit pentru care acesta a fost chemat în judecată.

Deși este puțin probabil, starul care va fi audiat riscă inclusiv câteva luni de închisoare, șase mai exact.

Morgan Gibbs-White, jucătorul englez care a fost chemat în judecată

Mijlocașul celor de la Nottingham Forest va fi nevoit să dea declarații după ce nu a reușit să își înregistreze câinele la Departamentul de Mediu, Hrană și Afaceri Rurale. Animalul de companie deținut de starul din Premier League se încadrează la rasa XL Bully, o rasă care în prezent nu mai poate fi deținut decât prin prezența unui certificat.

În luna decembrie a anului 2023, câinii XL Bully au devenit ilegal de vândut sau de abandonat, ca urmare a morților cauzate de această rasă în anii precedenți. De aceea, persoanele care dețin un astfel de câine sunt în prezent nevoiți să ia măsuri speciale, printre care se numără și deținerea acelui certificat.

Gibbs-White nu a reușit însă să realizeze toate demersurile necesare în luna februarie a anului trecut, motiv pentru care a fost chema în judecată ca urmare a unei infracțiuni penale. Potrivit celor de la Daily Mail, în cele mai rele cazuri, o persoană poate să primească șase luni de închisoare și/sau să primească o amendă, iar câinele să fie eutanasiat.

Până acum, nici mijlocașul și nici clubul nu au oferit vreo reacție. Gibbs-White va asista la audieri lunile următoare, după ce primul termen a fost amânat.

