Record pe piața transferurilor! Cheltuielile au atins 9,76 miliarde de dolari! - Antena Sport

Cheltuielile pentru transferuri au atins un nou record în perioada de mercato din afara sezonului, când cluburile din întreaga lume au cheltuit aproape 10 miliarde de dolari pe transferuri internaţionale, a anunţat FIFA, miercuri, într-un raport.
Cluburile au înregistrat aproape 12.000 de transferuri internaţionale, cheltuielile totale ridicându-se la 9,76 miliarde de dolari, a precizat FIFA. Este o creştere de peste 50% faţă de aceeaşi perioadă din 2024.
S-a înregistrat un record pe piața transferurilor
Fotbalul feminin a doborât, de asemenea, recorduri, cu peste 1.100 de transferuri internaţionale, în care sumele au depăşit 12 milioane de dolari, notează news.ro.
Orlando Pride a semnat cu Lizbeth Ovalle, care a devenit cel mai scump transfer din fotbalul feminin, când jucătoarea mexicană s-a mutat de la clubul Liga MX Tigres Femenil pentru suma de 1,5 milioane de dolari.
„Am observat o piaţă de transferuri în plină activitate atât în fotbalul masculin, cât şi în cel feminin”, a declarat Emilio Garcia Silvero, directorul juridic şi de conformitate al FIFA, într-un comunicat. „Deşi aceasta este o evoluţie relevantă în fotbalul masculin cu un an înaintea Cupei Mondiale FIFA 2026, cifrele în creştere ale transferurilor din fotbalul feminin sunt la fel de remarcabile, deoarece confirmă creşterea exponenţială a jocului feminin la nivel de club.”
Premier League din Anglia a fost din nou pe primul plan pe piaţa transferurilor, cheltuind peste 3 miliarde de dolari în taxe de transfer în ultimele trei luni.
Cluburile germane au primit 893 de milioane de dolari de la omologii lor englezi, dintre care se remarcă transferul lui Florian Wirtz de la Bayer Leverkusen la Liverpool, într-o tranzacţie estimată la 116 milioane de lire sterline (156,70 milioane de dolari), cu bonusuri.
Germania s-a clasat pe locul al doilea în ceea ce priveşte cheltuielile totale, cu 980 de milioane de dolari, în timp ce Italia s-a clasat pe locul al treilea, cu 950 de milioane de dolari. În ceea ce priveşte transferurile, Anglia a avut 535 de jucători, urmată de Portugalia (479) şi Brazilia (425).
Alexander Isak, cel mai scump transfer din istoria Premier League
Cel mai mare transfer din istoria Premier League a fost încheiat! Alexander Isak (25 de ani) a fost prezentat oficial la Liverpool!
Campioana Angliei îi plăteşte 125 de milioane de lire sterline lui Newcastle (aproximativ 144 de milioane de euro). Isak a semnat până în vara lui 2031 cu Liverpool.
“Mă simt uimitor. A fost o călătorie lungă să ajung aici.
Sunt super-ferict să fac parte din această echipă, din acest club. Vreau să scriu istorie, să câştig trofee. Este locul perfect pentru mine”, a declarat Alexander Isak, în clipul video în care a fost prezentat oficial de către Liverpool.
Isak va purta numărul 9 la Liverpool, lăsat liber după plecarea lui Darwin Nunez la Al-Hilal, în Arabia Saudită.
