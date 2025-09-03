Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Record pe piața transferurilor! Cheltuielile au atins 9,76 miliarde de dolari! - Antena Sport

Home | Fotbal | Record pe piața transferurilor! Cheltuielile au atins 9,76 miliarde de dolari!

Record pe piața transferurilor! Cheltuielile au atins 9,76 miliarde de dolari!

Alex Ioniță Publicat: 3 septembrie 2025, 21:15

Comentarii
Record pe piața transferurilor! Cheltuielile au atins 9,76 miliarde de dolari!

Profimedia Images

Cheltuielile pentru transferuri au atins un nou record în perioada de mercato din afara sezonului, când cluburile din întreaga lume au cheltuit aproape 10 miliarde de dolari pe transferuri internaţionale, a anunţat FIFA, miercuri, într-un raport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cluburile au înregistrat aproape 12.000 de transferuri internaţionale, cheltuielile totale ridicându-se la 9,76 miliarde de dolari, a precizat FIFA. Este o creştere de peste 50% faţă de aceeaşi perioadă din 2024.

S-a înregistrat un record pe piața transferurilor

Fotbalul feminin a doborât, de asemenea, recorduri, cu peste 1.100 de transferuri internaţionale, în care sumele au depăşit 12 milioane de dolari, notează news.ro.

Orlando Pride a semnat cu Lizbeth Ovalle, care a devenit cel mai scump transfer din fotbalul feminin, când jucătoarea mexicană s-a mutat de la clubul Liga MX Tigres Femenil pentru suma de 1,5 milioane de dolari.

„Am observat o piaţă de transferuri în plină activitate atât în fotbalul masculin, cât şi în cel feminin”, a declarat Emilio Garcia Silvero, directorul juridic şi de conformitate al FIFA, într-un comunicat. „Deşi aceasta este o evoluţie relevantă în fotbalul masculin cu un an înaintea Cupei Mondiale FIFA 2026, cifrele în creştere ale transferurilor din fotbalul feminin sunt la fel de remarcabile, deoarece confirmă creşterea exponenţială a jocului feminin la nivel de club.”

Reclamă
Reclamă

Premier League din Anglia a fost din nou pe primul plan pe piaţa transferurilor, cheltuind peste 3 miliarde de dolari în taxe de transfer în ultimele trei luni.

Cluburile germane au primit 893 de milioane de dolari de la omologii lor englezi, dintre care se remarcă transferul lui Florian Wirtz de la Bayer Leverkusen la Liverpool, într-o tranzacţie estimată la 116 milioane de lire sterline (156,70 milioane de dolari), cu bonusuri.

Germania s-a clasat pe locul al doilea în ceea ce priveşte cheltuielile totale, cu 980 de milioane de dolari, în timp ce Italia s-a clasat pe locul al treilea, cu 950 de milioane de dolari. În ceea ce priveşte transferurile, Anglia a avut 535 de jucători, urmată de Portugalia (479) şi Brazilia (425).

O investiţie de 11 miliarde de euro va transforma România din importator în exportator de energieO investiţie de 11 miliarde de euro va transforma România din importator în exportator de energie
Reclamă

Alexander Isak, cel mai scump transfer din istoria Premier League

Cel mai mare transfer din istoria Premier League a fost încheiat! Alexander Isak (25 de ani) a fost prezentat oficial la Liverpool!

Campioana Angliei îi plăteşte 125 de milioane de lire sterline lui Newcastle (aproximativ 144 de milioane de euro). Isak a semnat până în vara lui 2031 cu Liverpool.

“Mă simt uimitor. A fost o călătorie lungă să ajung aici.

Sunt super-ferict să fac parte din această echipă, din acest club. Vreau să scriu istorie, să câştig trofee. Este locul perfect pentru mine”, a declarat Alexander Isak, în clipul video în care a fost prezentat oficial de către Liverpool.

Isak va purta numărul 9 la Liverpool, lăsat liber după plecarea lui Darwin Nunez la Al-Hilal, în Arabia Saudită.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Livrator asiatic, încolţit de trei bărbaţi, după un incident în traficul din Bucureşti
Observator
Livrator asiatic, încolţit de trei bărbaţi, după un incident în traficul din Bucureşti
Ilie Bolojan îmbrăcat în colanți, erou de benzi desenate. Cum s-a născut Super Bolo și cum a reacționat actualul premier când a văzut imaginile
Fanatik.ro
Ilie Bolojan îmbrăcat în colanți, erou de benzi desenate. Cum s-a născut Super Bolo și cum a reacționat actualul premier când a văzut imaginile
23:02
Gigi Becali a auzit câți bani trebuie să ofere pentru transferul lui Louis Munteanu și a răbufnit: “Sunt nebun?”
22:55
Motivul pentru care Gigi Becali exclude transferul unui jucător de la CFR Cluj!
22:42
Motivul pentru care Adrian Rus nu a ajuns la FCSB! Gigi Becali a spus cine s-a opus transferului
22:20
Jucătorul dorit de Gigi Becali și-a decis viitorul! Tatăl său a făcut anunțul
22:03
Câte bilete s-au vândut pentru meciul România – Canada (vineri, 21:00 – Antena 1 și AntenaPLAY)
21:48
Miodrag Belodedici, avertisment pentru FCSB înaintea meciului cu Steaua Roșie, din Europa League: “De asta e vorba”
Vezi toate știrile
1 Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară” 2 Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi” 3 Lovitură de proporţii pentru Adrian Mititelu. Cât va încasa după transferul lui Blănuţă, făcut în ultima secundă 4 Mihai Rotaru a reacționat după transferul lui Adrian Rus la Craiova. Replică pentru Gigi Becali 5 Florinel Coman a revenit! Românul, pasă de gol la primul meci ca titular al sezonului 6 “Am vorbit cu Gigi Becali!” FCSB vrea să dea lovitura pe final de mercato: “Aşteptăm răspunsul lui Benfica”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu