Record pe piața transferurilor! Cheltuielile au atins 9,76 miliarde de dolari! - Antena Sport

Cheltuielile pentru transferuri au atins un nou record în perioada de mercato din afara sezonului, când cluburile din întreaga lume au cheltuit aproape 10 miliarde de dolari pe transferuri internaţionale, a anunţat FIFA, miercuri, într-un raport.

Cluburile au înregistrat aproape 12.000 de transferuri internaţionale, cheltuielile totale ridicându-se la 9,76 miliarde de dolari, a precizat FIFA. Este o creştere de peste 50% faţă de aceeaşi perioadă din 2024.

S-a înregistrat un record pe piața transferurilor

Fotbalul feminin a doborât, de asemenea, recorduri, cu peste 1.100 de transferuri internaţionale, în care sumele au depăşit 12 milioane de dolari, notează news.ro.

Orlando Pride a semnat cu Lizbeth Ovalle, care a devenit cel mai scump transfer din fotbalul feminin, când jucătoarea mexicană s-a mutat de la clubul Liga MX Tigres Femenil pentru suma de 1,5 milioane de dolari.

„Am observat o piaţă de transferuri în plină activitate atât în fotbalul masculin, cât şi în cel feminin”, a declarat Emilio Garcia Silvero, directorul juridic şi de conformitate al FIFA, într-un comunicat. „Deşi aceasta este o evoluţie relevantă în fotbalul masculin cu un an înaintea Cupei Mondiale FIFA 2026, cifrele în creştere ale transferurilor din fotbalul feminin sunt la fel de remarcabile, deoarece confirmă creşterea exponenţială a jocului feminin la nivel de club.”